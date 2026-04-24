Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde sırra kadem basan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında 2025 yılında elde edilen delillerle birlikte yargı süreci hızlandı. 6 yıl sonra yeniden açılan dosyada dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve birkaç isim daha tutuklandı. Ffirari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı. Devletin en üst kademelerinden gelen açıklamalar, soruşturmanın kapsamının "delil karartma" ve "ihmal" iddialarını da içine alacak şekilde genişlediğini ortaya koydu.

HABERİN ÖZETİ Gülistan Doku soruşturmasında yeni safha! Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında 2025 yılında elde edilen delillerle yargı süreci hızlandı, dönemin valisi ve bazı isimler tutuklandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında 2025 yılında elde edilen delillerle yargı süreci yeniden hızlandı. Soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve birkaç isim daha tutuklandı. Firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, maddi gerçekliğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasının öncelikli olduğunu belirtti ve dönemin valisi Tuncay Sonel'e yönelik 'delillerin karartıldığı' iddiaları üzerine 17 Nisan 2026'da 2 mülkiye müfettişi görevlendirildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın 2025'ten sonra gelen yeni delillerle ivme kazandığını, dosyada bir gizli tanık beyanının bulunduğunu ve cesedin bulunamamasının cinayet olgusunu ortadan kaldırmayacağını belirtti. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, adalete olan inancın pekiştiğini belirterek, şu ana kadar 12 zanlının tutuklandığını ve daha önce tutulan tutanakların 'düzmece' olduğunu iddia etti.

DOKU'NUN NAAŞININ BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada maddi gerçekliğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasının öncelikleri olduğunu vurguladı. Bakan Çiftçi, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’e yönelik "delillerin karartıldığı" iddialarının ardından 17 Nisan 2026’da 2 mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini hatırlattı.

Çiftçi, süreçle ilgili şu bilgileri paylaştı;

Dönemin Valisi Tuncay Sonel, 17 Nisan’da görevden uzaklaştırılarak gözaltına alındı ve 21 Nisan’da mahkemece tutuklandı. Soruşturmanın etkinliğini değerlendirmek üzere toplamda 4 mülkiye ve 2 polis müfettişi sahaya indi. Jandarma Genel Komutanlığı, Doku'nun naaşının bulunması için teknik ve lojistik desteği sürdürüyor.

"CESEDİN BULUNAMAMASI CİNAYET OLMADIĞI ANLAMINA GELMEZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı bir televizyon programında ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, soruşturmanın 2025'ten sonra gelen yeni delillerle ivme kazandığını belirtti.

Gürlek, dosyada bir gizli tanık beyanının olduğunu ve bu beyanların sahadaki bulgularla örtüştüğünü ifade ederek, "Gizli tanık, Gülistan'ın belirli bir yere gömüldüğünü ve daha sonra yerinin değiştirildiğini iddia ediyor. Yargıtay kararları açıktır; cesedin bulunamaması cinayet olgusunu ortadan kaldırmaz." dedi.

Gürlek ayrıca, Doku'nun telefonundaki sim kart kayıtlarının silinmesi ve hastane kayıtlarına müdahale edilmesi gibi suç isnatlarının titizlikle incelendiğini, firari şüpheli Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını anımsattı.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA 2. OPERASYON

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının operasyonlarıyla adalete olan inancın pekiştiğini söyledi. Şu ana kadar 12 zanlının tutuklandığını belirten Çimen, dosyada daha önce tutulan tutanakların "düzmece" olduğunu iddia ederek, "Dönemin kolluk amirlerini de kapsayacak ikinci bir operasyon bekliyoruz. Tuncay Sonel'in sadece görevi ihmalden değil, 'garantörlük' yükümlülüğünü yerine getirmeyerek insan öldürmeye iştirakten yargılanması için mücadele edeceğiz." açıklamasında bulundu.