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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 22:43
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 23:59

Güllü'nün kızının avukatı o ifadeyi hedef aldı: Gerekçeli karara itiraz ettiler

Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok karara itiraz edeceklerini açıkladı.

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Editor
 Banu İriç
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Güllü'nün kızının avukatı o ifadeyi hedef aldı: Gerekçeli karara itiraz ettiler
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 22:43
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 23:59

'nın ilçesinde hayatını kaybeden şarkıcı 'nün (Gül Tut) kızı 'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararının açıklanmasının ardından avukatı Merve Uçanok, karara itiraz edeceklerini bildirdi.
Avukat Merve Uçanok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9 Ekim 2026 tarihinde Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından müvekkili Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi Gül Tut'u kasten öldürmek suçundan mahkumiyetine ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiğini hatırlattı.
Gerekçeli kararı incelediklerini belirten Uçanok, dosyada bulunan birçok delile itibar edilmediğini, mahkumiyetin yalnızca tanık Sultan Nur Ulu'nun sonradan değiştirdiği ifadesine ve Bursa Kriminal Laboratuvarı'nın olay yerinden yaklaşık bir ay sonra alınan örneklerde zeminde kayganlık oluşturabilecek özel bir madde bulunmadığına ilişkin raporuna dayandırıldığını savundu.

HABERİN ÖZETİ

Güllü'nün kızının avukatı o ifadeyi hedef aldı: Gerekçeli karara itiraz ettiler

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Şarkıcı Güllü'nün (Gül Tut) kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e, annesini kasten öldürmek suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına avukatı itiraz etti.
Avukat Merve Uçanok, gerekçeli kararın incelendiğini ve birçok delile itibar edilmediğini savundu.
Mahkumiyetin, tanık Sultan Nur Ulu'nun sonradan değiştirdiği ifadesine ve olay yerindeki zeminin kayganlığını gösteren özel bir madde bulunmadığına dair rapora dayandırıldığı iddia edildi.
Avukat Uçanok, kolluk görevlilerinin ve savcının olay yerinin kaygan olduğuna dair değerlendirmelerde bulunduğunu öne sürdü.
Ayrıca, tanık beyanının somut delillerle desteklenmediğini ve önceki ifadeleriyle çeliştiğini belirtti.
Üst mahkemelerin kararın hukuka aykırılığını tespit edeceğine inandıklarını ve masumiyet karinesine saygı gösterilmesini istedi.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Güllü'nün kızının avukatı o ifadeyi hedef aldı: Gerekçeli karara itiraz ettiler

ZEMİNİN KAYGAN OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Kararın hukuka aykırı olduğunu ileri süren Uçanok, ayrıntılı kanun yolu başvurularını gerçekleştireceklerini ifade etti. Olay günü müvekkilinin ve annesinin yaşadığı ikamete gelen kolluk görevlilerinin kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda zeminin son derece kaygan olduğuna dair değerlendirmelerde bulunduğunu öne süren Uçanok, olay yerini inceleyen Cumhuriyet savcısının da zeminin kaygan olduğunu tutanağa geçirdiğini iddia etti. Uçanok, müvekkilinin kardeşi T. Hamza Yağız Gülter'in ifadesinde de evin zemininde kayganlık sorunu yaşandığına ve annesinin daha önce kayganlık nedeniyle düştüğüne ilişkin beyanların bulunduğunu belirtti.

Güllü'nün kızının avukatı o ifadeyi hedef aldı: Gerekçeli karara itiraz ettiler

"TANIK BEYANI SOMUT DELİLLERLE DESTEKLENMİYOR"

Uçanok, tanık Sultan Nur Ulu'nun özgürlüğünü kaybetme tehdidi altında ve avukatlarıyla bir güne yakın görüştürülmediği gözaltı sürecinin ardından verdiği ifadelere gerekçesiz şekilde üstünlük tanındığını savundu. Tanığın beyanının somut delillerle desteklenmediğini ileri süren Uçanok, dosya kapsamında verdiği ilk üç ifadeyle çeliştiğini iddia ettiği bu beyanın mahkûmiyete esas alınmasının hukuka aykırı olduğunu öne sürdü.

"MASUMİYET KARİNESİNE SAYGI"

Açıklamasında üst mahkemelerin müvekkili hakkındaki mahkumiyet kararının hukuka aykırılığını tespit edeceğine inandıklarını belirten Uçanok, kamuoyundan yargı süreci devam ederken masumiyet karinesi ilkesine saygı gösterilmesini istedi.

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ETİKETLER
#güllü
#yalova
#Tuğyan Ülkem Gülter
#çınarcık
#Merve Uçanok
#Gündem
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