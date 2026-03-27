SON DAKİKA!
Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı: Fikret Orman ile ilgili detay dikkat çekti

Eski manken Güzide Duran'ın uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınması üzerine verdiği ifade ortaya çıktı. Duran, beraberliği bulunduğu Fikret Orman hakkında da yasaklı madde sorusuna yanıt verdi.

Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı: Fikret Orman ile ilgili detay dikkat çekti
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 21:17
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 21:29

Ünlülere yönelik kapsamında gözaltına alınan ve savcılığa sevk edilen ünlülerden Güzide (Duran) Aksoy'un savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Güzide (Duran) Aksoy, savcılık ifadesinde uyuşturucu kullanmadığını ve G.C. isimli şahsı tanımadığını belirtti.
Güzide Duran, 1996'da Best Model of Turkey birincisi olduğunu ve modellik hayatına Amerika Birleşik Devletleri'nde başladığını belirtti.
Hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığını ve sağlıklı yaşama önem verdiğini ifade etti.
Adli Tıp'a kan, saç ve tırnak testi verdiğini ve sonucunun negatif çıkacağından emin olduğunu söyledi.
G.C. isimli şahsın kim olduğu konusunda bir fikri olmadığını belirtti.
Fikret Orman ile 2025 yılı mayıs ayından beri birlikte olduğunu ve bildiği kadarıyla Acarkent'te bir evinin bulunmadığını ifade etti.
GÜZİDE DURAN UYUŞTURUCU KULLANDI MI?


Uyuşturucu testi için kan ve saç örneği de veren Güzide Duran, ifadesinde şunları söyledi;
“Ben Mersin ilinde doğdum. 1996 yılında Best Model of Turkey yarışmasında 1. Olarak seçildim. Akabinde modellik hayatıma başladım. Bunun ilk 5 yılı Amerika Birleşik Devleti'ndeydi.

Daha sonrasında bu işime Türkiye'de devam ettim. Genellikle İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadım. 2024 yılında Türkiye'ye dönüş yaptım. Halen Türkiye'de yaşamaktayım.

"HAYATIMIN HİÇBİR DÖNEMİNDE UYUŞTURUCU KULLANMADIM"

Ben hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Sağlıklı yaşama önem veririm. Adli Tıp'ta da bu konuda kan, saç tırnak testi verdim. Bunun sonucununda negatif çıkacağından kesinlikle eminim.
Yukarıda da söylediğim üzere ben hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadım. G.C. isimli şahsın kim olduğu konusunda herhangi bir fikrim de bulunmamaktadır.

Ayrıca bildiğim kadarı ile Fikret Orman'ın da Acarkent'te bir evi bulunmamaktadır. Kendisi ile 2025 yılı mayıs ayından beri de birlikteyiz. Bu zaman zarfında Acerkent'te evinin olduğuna dair hiçbir bilgim ve görgüm de bulunmamaktadır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gözaltına alınıp yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan Didem Soydan’dan ilk açıklama
Hande Erçel Türkiye'ye döner dönmez ifadesi alındı!
Hakan Sabancı'nın ifadesi ortaya çıktı: Hande Erçel ve Aygün Aydın sözleri dikkat çekti
