Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı: Fikret Orman ile ilgili detay dikkat çekti

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve savcılığa sevk edilen ünlülerden Güzide (Duran) Aksoy'un savcılık ifadesi ortaya çıktı.

GÜZİDE DURAN UYUŞTURUCU KULLANDI MI?



Uyuşturucu testi için kan ve saç örneği de veren Güzide Duran, ifadesinde şunları söyledi;

“Ben Mersin ilinde doğdum. 1996 yılında Best Model of Turkey yarışmasında 1. Olarak seçildim. Akabinde modellik hayatıma başladım. Bunun ilk 5 yılı Amerika Birleşik Devleti'ndeydi.

Daha sonrasında bu işime Türkiye'de devam ettim. Genellikle İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadım. 2024 yılında Türkiye'ye dönüş yaptım. Halen Türkiye'de yaşamaktayım.

"HAYATIMIN HİÇBİR DÖNEMİNDE UYUŞTURUCU KULLANMADIM"



Ben hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Sağlıklı yaşama önem veririm. Adli Tıp'ta da bu konuda kan, saç tırnak testi verdim. Bunun sonucununda negatif çıkacağından kesinlikle eminim.

Yukarıda da söylediğim üzere ben hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadım. G.C. isimli şahsın kim olduğu konusunda herhangi bir fikrim de bulunmamaktadır.

Ayrıca bildiğim kadarı ile Fikret Orman'ın da Acarkent'te bir evi bulunmamaktadır. Kendisi ile 2025 yılı mayıs ayından beri de birlikteyiz. Bu zaman zarfında Acerkent'te evinin olduğuna dair hiçbir bilgim ve görgüm de bulunmamaktadır.

