Hakan Fidan Şam'da Culani ile bir araya geliyor! Masada PKK var

21 Aralık 2024 14:32 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 15:05

Suriye'de yeni dönem başlıyor. Esad rejimini deviren ve yeni hükümeti kurmak için çalışmalara başlayan Ahmed el-Şara, çeşitli ülkelerle temaslarını sürdürüyor. Culani ismiyle bilinen Ahmed el-Şara ilk görüşmesini Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Şam'da buluşarak gerçekleştirmişti. Ahmed el Şara önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermiş olduğu bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek. Şam'da gerçekleşecek toplantının en önemli konularından birisi de PKK'nın bölgedeki tehditleri olacak. Yeni kurulacak Suriye düzeni ve Hakan Fidan-Ahmed el-Şara görüşmesinin detayları hakkında Tgrthaber.com'a değerlendirmeler yapan Öğr. Gör. Yeliz Albayrak çarpıcı mesajlar verdi. İşte detaylar...

Beşar Esad'ın devrilmesinde ve kaçışında Türkiye'nin rolü var mı? Hakan Fidan bizzat açıkladı

Beşar Esad'ın devrilmesinde ve kaçışında Türkiye'nin rolü var mı? Hakan Fidan bizzat açıkladı

Suriye'de 53 yıllık Esad rejimini deviren ve Suriye'yi yeniden kalkındırma harekatlarına başlayan SMO ve HTŞ grupları, çeşitli resmi temaslara başladı. Ahmed el-Şara liderliğinde gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde; Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için önemli mesajlar verildi. Esad rejiminin devrilmesinden hemen sonra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya gelen Ahmed el-Şara, önümüzdeki hafta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşme gerçekleştirecek.

Şam'da bir araya gelecek olan Ahmed el-Şara ve Hakan Fidan'ın masasında; bölgeden, ABD ve Esad destekli PKK/YPG terör örgütlerinin tasfiye edilmesi olacak. Ayrıca Suriye'nin yeniden yapılanması ve kalkındırılması için yapılması gerekenler etraflıca görüşülecek.

Merakla beklenen görüşme ve yeni Suriye yapılanması hakkında Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğr. Gör. Yeliz Albayrak çok çarpıcı mesajlar verdi. İşte röportajın detayları:

TÜRKİYE YOL GÖSTERİCİ OLACAK!

Suriye'de yeni bir yapı kuruluyor. Yeni oluşumda sadece Suriye halkının ve Suriye’nin içindeki tüm grupları temsil edecek bir yapının olması bekleniyor. Ancak yeni Suriye için alt yapı ve üstü yapı yatırımları gerekiyor, şehirlerin yeniden planlanması gerekiyor, bununla birlikte devlet kurumlarının da ayağa kaldırılması şart.

Topraklarından uzakta yaşayan Suriyeli vatandaşların, şehirlerine dönüp yeniden hayata devam edebilmeleri için bölgeye birçok katkı ve yatırım yapılması olmazsa olmaz konular. Bu saydığımız noktalarda ise Türkiye'nin yol göstericiliği ve kılavuzluğu olacak. Geçtiğimiz günlerde MİT Başkanı İbrahim Kalın bölgeyi ziyaret etmişti. Şimdi de Hakan Fidan Şam'a gidecek.

Hakan Fidan ve Ahmet el-Şara görüşmesinde; Yeni yol haritasında neler yapılabilir, Türkiye'nin buralarda desteği ve katkısı neler olacak? Gibi sorular da yanıtlanmış olacak.

PKK/YPG İLE MÜCADELE KONUSUNDA YOL HARİTASI BELİRLENECEK!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en önem verdiği konuların başında gelen terörle mücadele konusu için, yeni Suriye hükümetiyle ortak hareket edilmesi için çalışmalar yürütülecek.

Terörle mücadele konusuna da değinen Albayrak şöyle devam etti:

"Suriye'de PKK/YPG'nin varlığının nasıl bertaraf edileceği konusunda ve birlik anlayışının bozulmaması için güvenliğin sağlanması şart. Yeni Suriye hükümetinin terörle mücadele etme noktasında, Türkiye'nin büyük katkısı olacak.

Özellikle MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam'a gitmesi ve orada Ahmed el-Şara ile birlikte görüntü vermesi, ortak çalışma yapılacağının ve zaten birlikte hareket edildiğinin bir göstergesi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Şam'a gidecek olması, ortak çalışmaların devam edeceğinin mesajıdır."