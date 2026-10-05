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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 18:53
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 19:31

Hakemler soruşturmasında yeni gelişme: Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı

MHK soruşturmasında gözaltına alınan Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel hakkında tutuklama kararı verildi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 18:53
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 19:31

'da "hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında hakemi ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel tutuklandı.

HABERİN ÖZETİ

Hakemler soruşturmasında yeni gelişme: Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da yürütülen "hakemler dosyası" soruşturması kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel tutuklandı.
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca yürütülmektedir.
Soruşturmada bazı şüpheliler hakkında "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçları yer almaktadır.
Yasin Kol, 6222 sayılı Kanun kapsamında şike ve teşvik suçlamasıyla tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilmiştir.
Göktuğ Hazar Erel, resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir.
Her iki hakem de sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Hakemler soruşturmasında yeni gelişme: Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı şüpheliler hakkında "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarına ilişkin "Hakemler dosyası" soruşturmasında işlemleri tamamlanan Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel savcılıkta ifade vermişti

Hakemler soruşturmasında yeni gelişme: Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı

HAKEM YASİN KOL VE GÖKTUĞ EREL TUTUKLANDI

Yasin Kol, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un şike ve teşvik suçlamasıyla tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Göktuğ Hazar Erel ise resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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ETİKETLER
#İstanbul
#Süper Lig
#Yasin Kol
#Hakemler Dosyası
#Göktuğ Hazar Erel
#Gündem
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