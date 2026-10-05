Hakemler soruşturmasında yeni gelişme: Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı

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İstanbul
İstanbul'da "hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı şüpheliler hakkında "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarına ilişkin "Hakemler dosyası" soruşturmasında işlemleri tamamlanan Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel savcılıkta ifade vermişti
Yasin Kol, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un şike ve teşvik suçlamasıyla tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Göktuğ Hazar Erel ise resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.