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 | Banu İriç

Hakimlik kararında dikkat çeken ifadeler: İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalar detaylandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hakimlik kararının ayrıntılarına ulaşıldı. Kararda, İmamoğlu’nun belediye başkanlığı döneminden bu yana oluşturduğu iddia edilen yapı üzerinden ihale süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı, kamu zararına yol açıldığı ve elde edilen gelirlerin örgütlü şekilde aktarıldığı yönündeki tespitler dikkat çekti. MASAK raporları, vergi denetimleri ve tanık beyanlarına dayandırılan karar, dosyanın seyrine ilişkin önemli detaylar ortaya koydu.

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Hakimlik kararında dikkat çeken ifadeler: İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalar detaylandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.03.2025
saat ikonu 22:19
|
GÜNCELLEME:
23.03.2025
saat ikonu 22:39

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hakimlik kararına ulaşıldı. İstanbul Nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında, İmamoğlu'nun tutuklanmasına gerekçe gösterilen iddialar ve deliller detaylı şekilde yer aldı.

"KİŞİSEL VERİLERİ KAYDETMEK", "RÜŞVET", "SUÇ ÖRGÜTÜ KURMAK"

Karara göre, Ekrem İmamoğlu hakkında "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "rüşvet almak", "ihaleye fesat karıştırmak" ve "suç örgütü kurmak" suçlamaları yöneltildi. Hakimlik, dosya kapsamında MASAK raporları, tanık beyanları, HTS kayıtları, ihale incelemeleri ve vergi denetim raporlarının bulunduğunu ve bu belgeler ışığında kuvvetli suç şüphesinin oluştuğunu belirtti.

USULSÜZ İHALE İDDİALARI

Kararda, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden bu yana kendisine yakın isimleri İBB’de önemli pozisyonlara getirdiği, bu kişiler aracılığıyla birçok usulsüz ihale işlemi gerçekleştirildiği ve kamu zararına yol açıldığı iddialarına yer verildi. İhale süreçlerinde belirli şirketlerin önceden belirlendiği, paraların sahte fatura ve muvazaalı sözleşmeler yoluyla örgüt mensuplarına aktarıldığı vurgulandı.

Hakimlik kararında, İmamoğlu liderliğinde oluşturulan yapının, Medya AŞ ve Kültür AŞ üzerinden yüksek bedelli işler aldığı, hayali ihaleler düzenlendiği ve elde edilen kazançların, örgüt üyeleri aracılığıyla çeşitli şirketler üzerinden dolaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, reklam izinleri konusunda da usulsüzlük tespit edildiği, şirketlerden "grafik tasarım bedeli" adı altında alınan ödemelerin bu yapı içerisinde toplandığı ve kamu zararı oluşturulduğu ifade edildi.

Kararda, "Şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, suçların katalog suçlardan olması nedeniyle tutuklama sebeplerinin oluştuğu, kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olduğu, bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı kanaatine varıldığı" vurgulandı.

Hakimlik kararı doğrultusunda Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama kararı verilirken, aynı dosyada yer alan şüpheliler Ahmet Hamdi Çiçek ve Ahmet Talha Bilgin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın, aralarında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da bulunduğu diğer şüpheliler yönünden devam ettiği belirtildi.

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