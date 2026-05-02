Hasbi Dede'nin telefonundan çıkan yazışmalar şoke etti! 'Mesajı kızım attı' iddiası çürüdü

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Giresun'da belediye çalışanı Nuray Torun'un 16 yaşındaki kızı Elif Tuana'yı taciz ettiği gerekçesiyle 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dede mesajlar ortaya çıkınca olanları inkar edip 'tüm mesajları kızım atmış' savunmasını yaptı. Fakat Dede'nin incelenen telefonu durumun hiç de öyle olmadığını bir kez de gözler önüne serdi.
Dede'nin telefonundan, 8 Şubat gecesi Tuana'ya Instagram üzerinden ilk mesajın atıldığı saat 03.22'den sadece 3 dakika önce 03.19'da kimliği tespit edilemeyen bir kadının durumuna bakıldığı ortaya çıktı.
Böylece, Hasbi Dede'nin o gece telefonuna dokunmadığı iddiası ve kızı A.B. Dede'nin, babasının suçunu üstlenmek için mesajları kendisinin attığını yönündeki iddiası çürütüldü. Davada, Dede'nin kızı da 'suçu üstlenme' suçundan 16 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
Öte yandan Hasbi Dede'nin telefon incelemesinde 5 kadınla cinsel içerikli yazışmalar ve fotoğraflar da tespit edildi. Dede'nin telefonunda "Av Merve Usta, Çiğdem, Fatma Şentürk Solist, Kurtarıcam ve Esra Hnm Ankara" isimleriyle kayıtlı kadınlarla yaptığı yazışmalarda Dede'nin "Bu gece sesini duymak istiyorum", "En sevdiğim, siyah", "Kaçta otelde olursun?" ve "Özledin mi peki?" şeklinde mesajlar attığı görüldü.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hasbi Dede'nin 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan yargılandığı davada verilen 1 yıl 6 ay hapis cezası kararına itirazda bulunacak. Bakanlık kaynakları, "Mahkeme üst sınırdan verseydi ceza 4.5 yıla kadar çıkabilirdi.
Cezanın üst sınırdan belirlenmesi gerektiği yönünden karara itiraz edeceğiz" dedi. KADEM ise, taciz skandalı sonrası geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Elif Tuana Torun'la ilgili açıklamasında, "Bu süreç, çocukları dijital ortamda hedef alan saldırılara karşı korumanın hayati önemini bir kez daha ortaya koymuştur" açıklaması yaptı.