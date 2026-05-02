Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Hasbi Dede'nin telefonundan çıkan yazışmalar şoke etti! 'Mesajı kızım attı' iddiası çürüdü

Giresun'da belediye çalışanı Nuray Torun'un 16 yaşındaki kızı Elif Tuana'yı taciz ettiği gerekçesiyle hapis cezası alan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin telefonunda incelemeler yapıldı. Dede'nin telefonunda birçok kadınla cinsel içerikli konuşmalar yaptığı ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
02.05.2026
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
02.05.2026
saat ikonu 11:15

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Giresun'da belediye çalışanı Nuray Torun'un 16 yaşındaki kızı Elif Tuana'yı taciz ettiği gerekçesiyle 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dede mesajlar ortaya çıkınca olanları inkar edip 'tüm mesajları kızım atmış' savunmasını yaptı. Fakat Dede'nin incelenen telefonu durumun hiç de öyle olmadığını bir kez de gözler önüne serdi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 16 yaşındaki Elif Tuana'yı taciz ettiği gerekçesiyle 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve savunduğu 'mesajları kızım attı' iddiası telefon incelemesiyle çürütüldü.
Hasbi Dede, Giresun'da belediye çalışanı Nuray Torun'un kızı Elif Tuana'yı taciz ettiği suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
Dede, ortaya çıkan mesajlar sonrası savunmasında 'tüm mesajları kızım atmış' iddiasında bulundu.
Ancak incelenen Dede'nin telefonundan, mesajların atıldığı saatten kısa süre önce başka bir kadının durumuna bakıldığı tespit edildi.
Bu durum, Dede'nin telefonuna dokunmadığı ve mesajları kızının attığı iddialarını çürüttü.
Dede'nin kızı da 'suçu üstlenme' suçundan 16 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Hasbi Dede'nin telefonunda 5 kadınla cinsel içerikli yazışmalar ve fotoğraflar da bulundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dede'ye verilen cezanın üst sınırdan verilmesi gerektiği gerekçesiyle karara itiraz edecek.
Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
"KIZIM ATTI" İDDİALARI ÇÜRÜDÜ

Dede'nin telefonundan, 8 Şubat gecesi Tuana'ya Instagram üzerinden ilk mesajın atıldığı saat 03.22'den sadece 3 dakika önce 03.19'da kimliği tespit edilemeyen bir kadının durumuna bakıldığı ortaya çıktı.

Böylece, Hasbi Dede'nin o gece telefonuna dokunmadığı iddiası ve kızı A.B. Dede'nin, babasının suçunu üstlenmek için mesajları kendisinin attığını yönündeki iddiası çürütüldü. Davada, Dede'nin kızı da 'suçu üstlenme' suçundan 16 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

"BU GECE SESİNİ DUYMAK İSTİYORUM"

Öte yandan Hasbi Dede'nin telefon incelemesinde 5 kadınla cinsel içerikli yazışmalar ve fotoğraflar da tespit edildi. Dede'nin telefonunda "Av Merve Usta, Çiğdem, Fatma Şentürk Solist, Kurtarıcam ve Esra Hnm Ankara" isimleriyle kayıtlı kadınlarla yaptığı yazışmalarda Dede'nin "Bu gece sesini duymak istiyorum", "En sevdiğim, siyah", "Kaçta otelde olursun?" ve "Özledin mi peki?" şeklinde mesajlar attığı görüldü.

AİLE BAKANLIĞI'NDAN KARARA İTİRAZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hasbi Dede'nin 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan yargılandığı davada verilen 1 yıl 6 ay hapis cezası kararına itirazda bulunacak. Bakanlık kaynakları, "Mahkeme üst sınırdan verseydi ceza 4.5 yıla kadar çıkabilirdi.

Cezanın üst sınırdan belirlenmesi gerektiği yönünden karara itiraz edeceğiz" dedi. KADEM ise, taciz skandalı sonrası geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Elif Tuana Torun'la ilgili açıklamasında, "Bu süreç, çocukları dijital ortamda hedef alan saldırılara karşı korumanın hayati önemini bir kez daha ortaya koymuştur" açıklaması yaptı.

ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.