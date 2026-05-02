Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Giresun'da belediye çalışanı Nuray Torun'un 16 yaşındaki kızı Elif Tuana'yı taciz ettiği gerekçesiyle 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dede mesajlar ortaya çıkınca olanları inkar edip 'tüm mesajları kızım atmış' savunmasını yaptı. Fakat Dede'nin incelenen telefonu durumun hiç de öyle olmadığını bir kez de gözler önüne serdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hasbi Dede'nin telefonundan çıkan yazışmalar şoke etti! 'Mesajı kızım attı' iddiası çürüdü Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 16 yaşındaki Elif Tuana'yı taciz ettiği gerekçesiyle 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve savunduğu 'mesajları kızım attı' iddiası telefon incelemesiyle çürütüldü. Hasbi Dede, Giresun'da belediye çalışanı Nuray Torun'un kızı Elif Tuana'yı taciz ettiği suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Dede, ortaya çıkan mesajlar sonrası savunmasında 'tüm mesajları kızım atmış' iddiasında bulundu. Ancak incelenen Dede'nin telefonundan, mesajların atıldığı saatten kısa süre önce başka bir kadının durumuna bakıldığı tespit edildi. Bu durum, Dede'nin telefonuna dokunmadığı ve mesajları kızının attığı iddialarını çürüttü. Dede'nin kızı da 'suçu üstlenme' suçundan 16 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hasbi Dede'nin telefonunda 5 kadınla cinsel içerikli yazışmalar ve fotoğraflar da bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dede'ye verilen cezanın üst sınırdan verilmesi gerektiği gerekçesiyle karara itiraz edecek.

"KIZIM ATTI" İDDİALARI ÇÜRÜDÜ

Dede'nin telefonundan, 8 Şubat gecesi Tuana'ya Instagram üzerinden ilk mesajın atıldığı saat 03.22'den sadece 3 dakika önce 03.19'da kimliği tespit edilemeyen bir kadının durumuna bakıldığı ortaya çıktı.

Böylece, Hasbi Dede'nin o gece telefonuna dokunmadığı iddiası ve kızı A.B. Dede'nin, babasının suçunu üstlenmek için mesajları kendisinin attığını yönündeki iddiası çürütüldü. Davada, Dede'nin kızı da 'suçu üstlenme' suçundan 16 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

"BU GECE SESİNİ DUYMAK İSTİYORUM"

Öte yandan Hasbi Dede'nin telefon incelemesinde 5 kadınla cinsel içerikli yazışmalar ve fotoğraflar da tespit edildi. Dede'nin telefonunda "Av Merve Usta, Çiğdem, Fatma Şentürk Solist, Kurtarıcam ve Esra Hnm Ankara" isimleriyle kayıtlı kadınlarla yaptığı yazışmalarda Dede'nin "Bu gece sesini duymak istiyorum", "En sevdiğim, siyah", "Kaçta otelde olursun?" ve "Özledin mi peki?" şeklinde mesajlar attığı görüldü.

AİLE BAKANLIĞI'NDAN KARARA İTİRAZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hasbi Dede'nin 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan yargılandığı davada verilen 1 yıl 6 ay hapis cezası kararına itirazda bulunacak. Bakanlık kaynakları, "Mahkeme üst sınırdan verseydi ceza 4.5 yıla kadar çıkabilirdi.

Cezanın üst sınırdan belirlenmesi gerektiği yönünden karara itiraz edeceğiz" dedi. KADEM ise, taciz skandalı sonrası geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Elif Tuana Torun'la ilgili açıklamasında, "Bu süreç, çocukları dijital ortamda hedef alan saldırılara karşı korumanın hayati önemini bir kez daha ortaya koymuştur" açıklaması yaptı.