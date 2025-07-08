Hayati Yazıcı, Hasan İmamoğlu ile görüştü mü? DMM'den açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile görüştüğü iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, iddianın tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile görüştüğü iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, bir YouTube kanalında ortaya atılan iddianın tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi.

"HER CÜMLESİ YALAN, KURGU VE İFTİRADAN İBARETTİR"

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bilgisi ve onayıyla, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hayati Yazıcı ile Hasan İmamoğlu’nun görüştüğü yönündeki iddia tamamen gerçek dışıdır ve açık bir dezenformasyon örneğidir.

Sayın Hayati Yazıcı’nın sosyal medya hesabında açıkça belirttiği üzere, bir YouTube kanalında ortaya atılan ve sosyal medyada yayılan iddiaların her cümlesi yalan, kurgu ve iftiradan ibarettir.

Gazetecilik etik ilkeleriyle bağdaşmayan bu tür mesnetsiz söylemlerle kamuoyu bilinçli şekilde yanıltılmak istenmektedir. Gerçek dışı içeriklerle toplumu yönlendirmeye çalışan kişiler hakkında ilgili mercilerce hukuki süreçler başlatılmıştır.

Bu tür senaryoların amacı, toplumda kafa karışıklığı yaratmak ve devlete olan güveni sarsmaktır. Kamuoyunun, teyit edilmemiş, kaynağı belirsiz ve manipülasyon amacı taşıyan içeriklere karşı dikkatli ve sağduyulu yaklaşması büyük önem taşımaktadır."

https://x.com/dmmiletisim/status/1942532766127599840