Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'nde başkan krizi! Kayyım atandı

Can Holding’e yürütülen soruşturma kapsamında Remzi Sanver'in tutuklanmasının ardından Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'nde başkan krizi yaşanıyor. Mahkemeye yapılan başvuru sonucu derneğe kayyım atandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'nde başkan krizi! Kayyım atandı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 22:19
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 22:22

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Can Holding’e başlattığı soruşturma kapsamında Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'nin Başkanı Remzi Sanver'in tutuklanmasının ardından başkan seçimi yapılamadı. Derneğin yapmaması sebebiyle yapılan şikayet sonrası kayyım kararı verildi.

HABERİN ÖZETİ

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'nde başkan krizi! Kayyım atandı

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Can Holding' soruşturması kapsamında Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver'in tutuklanması üzerine derneğe kayyım atandı.
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver, 'Can Holding' soruşturması kapsamında 'çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma' ve 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla 17 Ekim 2025 tarihinde tutuklanmıştır.
Sanver'in tutuklu olması nedeniyle dernek genel kurul yapamamış ve başkanlık makamı boş kalmıştır.
Dernek Tüzüğü'nün 28. maddesine göre boşalan başkanlık makamı için 3 ay içinde seçim yapılması gerekmektedir.
Derneğin genel kurul yapmaması üzerine Ali Rıza Aral tarafından yapılan şikayet sonrası Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından derneğe kayyım atanmıştır.
Yapılan şikayetle ilgili duruşma 20 Ekim 2026 tarihinde yapılacaktır.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'nde başkan krizi! Kayyım atandı

MASONLAR DERNEĞİ'NE KAYYIM

Can Holding soruşturması kapsamında Marmara Kapalı Cezaevi’nde yatan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver’in tutuklu bulunmasının nedeniyle genel kurul yapamaması üzerine Ali Rıza Aral, mahkemeye başvurdu. 3 ay içinde genel kurul yapılmadığı için Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği’ne kayyım atandı.
Aral tarafından Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi’ne verilen şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:
"Davalılardan Remzi Sanver, 17 Ekim 2025 tarihinde hakkında ileri sürülen iddialar sebebiyle tutuklanıp, cezaevine konulmuştur. Bu suretle Dernek Başkanlığını ifa edemez haldedir. Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Tüzüğünün 28'nci maddesi hükmü "Büyük üstatlık makamı, ölüm, istifa veya başka bir sebeple boşaldığı takdirde 3 ay içerisinde Büyük Loca toplantıya çağrılır ve Büyük Üstat seçimi yapılır" şeklinde hüküm ifade etmektedir. Yukarıda arz ettiğimiz gibi Remzi Sanver'in tutuklanması üzerine tüzükte yazılan 3 ay süresi 20 Ocak 2026 gününde dolduğu halde herhangi bir istifa olmadığı ve Dernek Başkanlığı boşta kaldığı söz konusu olduğundan seçim yapılamamıştır. Bu nedenle, Dernek Başkanlığına seçim yapılması şarttır. Yönetim Kurulu, tüzükteki bu maddeye rağmen Genel Kurulu toplantıya çağırmadığından mütevellit bu başvuruyu yapma zarureti doğmuştur."

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'nde başkan krizi! Kayyım atandı

SANVER SUÇ ÖRGÜTÜNE ÜYELİK VE MALVARLIĞI AKLAMA İDDİASIYLA TUTUKLANMIŞTI


Verilen dilekçe üzerine İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından derneğin 28. Maddesine dayanarak yaklaşık 6 aydır başkanı cezaevinde olduğu için uzun süredir genel kurul yapamayan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği’ne geçici süreyle kayyım atandı.
Yapılan şikayetle ilgili duruşma ise 20 Ekim 2026 tarihinde yapılacak.
Sanver, Can Holding soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve 'çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma' ile 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla 17 Ekim 2025 tarihinde tutuklanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2002'de milletvekili seçilmesi ara seçimle mi oldu? Hayati Yazıcı'dan Özgür Özel'e cevap var
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkındaki iddianamede yeni safha: "İmamoğlu Suç Örgütü " dosyasıyla birleştirildi!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CHP'li Hasbi Dede'nin ihraç kararını Giresunlular olumlu karşıladı: Kız çocuğu benim evladımdır
ETİKETLER
#genel kurul
#Can Holding
#Remzi Sanver
#Kayyım
#Masonlar
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.