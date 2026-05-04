Hürmüz Boğazı'nda korkulan oluyor mu? Uzman isimden çarpıcı sözler: "ABD kontrolü sağlamazsa tarihten silinir"

ABD ve İran arasında tansiyon hiç düşmüyor... ABD Başkanı Donald Trump'ın Basra Körfezi'ndeki gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan çıkışı için Amerikan gemilerinin eşlik edeceğini duyurmasının ardından yükselen tansiyona İran'dan cevap geldi.
İran'ın Fars Haber Ajansı, 2 füzenin bir Amerikan savaş gemisini Cask adası yakınlarında vurduğunu duyurdu. Fars ayrıca ABD gemisinin bölgeden uzaklaştığını belirtti. İran donanması da ABD savaş gemilerinin Hürmüz'e girişlerinin engellendiğini açıkladı.
TGRT Haber canlı yayınında Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, Ortadoğu'da ABD ve İran arasında yaşanan son gelişmelere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Şeyhanlıoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Ben bu savaşın bitmeyeceğini düşünüyorum. Amerika'nın Hürmüz'ü almak için küresel hakimiyet kavgası verdiğini, Çin'in de burada devrede olduğunu, bu işin Trump'la değil, Amerika'nın büyük stratejisiyle alakalı olduğunu her zaman söylerim. O nedenle şimdi tekrar söylüyorum, aynı şeyi tekrar ediyorum.
Amerika, yani Hürmüz'den içeri girer, Hazar'a çıkar, İran'ı kontrol eder veyahut da tarihten silinir. Yani Amerika'nın hakimiyeti biter. Amerika şu anda oraya dev bir yığınak yapıyor. Hürmüz ve İran'daki enerji kaynakları Hazar, Orta Asya dahil olarak söylüyorum. Amerika bu hedefle ilerliyor.
Amerika burada Hürmüz'ü zorlamaya başladı. O açıdan ben her zaman şunu söylerim. Amerika İran'a karşı ya nükleer ya da bilmediğim daha büyük bir silah kullanır. Amerika bütün gücünü test edecek çünkü 800 milyar dolarlık bütçeyi bir buçuk trilyon dolara çıkardı"