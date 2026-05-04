İBB davasında gerginlik! Salon karıştı, duruşma ertelendi

Yüzyılın yolsuzluk davası olarak nitelendirilen; Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında yer aldığı 414 sanığın yargılandığı İBB davasında 9’uncu haftaya girildi.
Duruşmanın 31’inci celsesi tartışmalarla açıldı ve kısa sürdü. İmamoğlu’nun avukatı Tora Pekin, talepte bulunan avukatların isteklerinin dinlenmemesine tepki göstererek mahkeme başkanını eleştirdi.
Tartışmaların ardından salondan ayrılan mahkeme heyeti, salonun boşaltılmasını istedi.
Salondan çıkmayan İmamoğlu ise heyete “Salondan kaçıyorsunuz” sözleriyle karşılık verdi. Yaşanan gerginliğin ardından duruşma ertelendi.
Öte yandan geçtiğimiz hafta ahkeme aralarında Adem Soytekin'in de olduğu 15 kişinin tahliyesine karar vermiş, son tahliyelerle birlikte tutuklu yargılananların sayısı 77'ye düşmüştü.