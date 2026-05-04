İBB davasında gerginlik! Salon karıştı, duruşma ertelendi

Son dakika haberi: İBB yolsuzluk davasının 31’inci gününde avukatlarla mahkeme heyeti arasındaki tartışmadan dolayı duruşma yarına ertelendi.

GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 12:09

Yüzyılın yolsuzluk davası olarak nitelendirilen; Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında yer aldığı 414 sanığın yargılandığı İBB davasında 9’uncu haftaya girildi.

Duruşmanın 31’inci celsesi tartışmalarla açıldı ve kısa sürdü. İmamoğlu’nun avukatı Tora Pekin, talepte bulunan avukatların isteklerinin dinlenmemesine tepki göstererek mahkeme başkanını eleştirdi.

SALONUN BOŞALTILMASI İSTENDİ

Tartışmaların ardından salondan ayrılan mahkeme heyeti, salonun boşaltılmasını istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Salondan çıkmayan İmamoğlu ise heyete “Salondan kaçıyorsunuz” sözleriyle karşılık verdi. Yaşanan gerginliğin ardından duruşma ertelendi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA 15 KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz hafta ahkeme aralarında Adem Soytekin'in de olduğu 15 kişinin tahliyesine karar vermiş, son tahliyelerle birlikte tutuklu yargılananların sayısı 77'ye düşmüştü.

