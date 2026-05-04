Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, TGRT Haber ekranlarında yayımlanan Haberin İçinden programında önemli açıklamalarda bulundu. Pandemi süreciyle birlikte hayatımızın önemli bir parçası haline gelen yemek sipariş uygulamaları ve hareketli ikinci el araç piyasası hakkında konuşan Ağaoğlu tüketicilere bilmeleri gerekenleri ve haklarını tek tek anlattı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hem para iadesi alıp hem de tazminat talep edebilirsiniz! Yemek siparişinde kritik detay Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, yemek sipariş uygulamaları ve tüketicilerin hakları konusunda önemli açıklamalarda bulundu. 1 Nisan itibarıyla yemek siparişlerinde kampanya katılım bedeli, kurye ücreti ve komisyon gibi kalemlerin tek tek gösterilmesi gerekiyor. Bu ayrıntılar yazılmıyorsa Reklam Kurulu'na şikayet edilmeli. Yemek sipariş platformları, eksik veya yanlış ürün gönderimlerinde sorumluluktan kaçamaz. SMS yoluyla gelen reklamlardan İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden e-Devlet'ten tek tıkla izin iptali yapılabilir. Tüketiciler, ayıplı hizmet durumlarında Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak hem ürün bedelinin iadesini hem de duruma göre manevi tazminat talep edebilir.

YEMEK SİPARİŞİ VERİRKEN DİKKAT

1 Nisan itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeye dikkat çeken Ağaoğlu, yemek siparişlerinde kampanyaya katılım bedeli, kurye ücreti ve komisyon gibi kalemleri tek tek göstermesi gerektiğini vurguladı.

Ağaoğlu, "Tüketici, ödediği paranın ne kadarının işletmeye gittiğini görecek. Eğer bu ayrıntılar yazılmıyorsa Reklam Kurulu’na şikayet edilmeli. Ayrıca 'restoran az koymuş' diyerek sorumluluktan kaçamazlar; bizim muhatabımız parayı ödediğimiz platformdur." ifadelerini kullandı.

TEK TIKLA İPTAL EDEBİLİRSİNİZ

Son dönemde artan SMS yolu ile reklam kampanyalarından bıkan vatandaşlara ise Ağaoğlu kurtulmanın yolunu gösterdi. İleti Yönetim Sistemi (İYS) adresini işaret eden Ağaoğlu, e-Devlet üzerinden tüm izinlerin tek tıkla iptal edilebileceğini hatırlattı.

HEM PARANIZI ALIP HEM DE TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNABİLİRSİNİZ

Tüketicilerin "küçük rakamlar için uğraşmaya değmez" algısını da yıkması gerektiğini belirten Ağaoğlu, Tüketici Hakem Heyetlerinin artık manevi tazminata da hükmedebildiğinin de müjdesini verdi. Ağaoğlu, "Ayıplı bir hizmetle (dökülmüş, karışmış yemek vb.) karşılaştığınızda Tüketici Hakem Heyetlerine başvurun. Artık Hakem Heyetleri sadece ürün bedeline değil, duruma göre manevi tazminata da hükmedebiliyor. Örneğin; misafirlerinize mahcup olduğunuz, manevi bir zarar gördüğünüz durumlarda, ödediğiniz bedelin iadesinin yanı sıra tazminat talebinde de bulunabilirsiniz. Kararı yargı verir ama tüketicinin bu haklarını bilmesi ve talep etmesi şarttır."