 Banu İriç

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tabloyu çizdi: 'Artık oyun kuran Türkiye var'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin son dönemde özellikle savunma sanayiinde geldiği noktaya işaret ederek ve her tür suçla mücadelede yapılan operasyonlara dikkat çekerek başarı tablosunu çizdi. Artık sahada Türkiye'nin oyun kurucu olduğunu söyleyen Çiftçi 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunda çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Artık oyun kuran bir Türkiye vardır; sahada inisiyatifi elinde tutan, tehditleri kaynağında etkisiz hâle getiren bir ülke vardır. İşte bu tablo ‘' vizyonunun güvenlik cephesindeki en somut göstergelerinden biridir" dedi.
İçişleri Bakanı Çiftçi, Özel Asayiş Komutanlığı'nda (JÖAK) düzenlenen iftar programına katıldı. Programda konuşan Çiftçi, vatanın huzuru için gecesini gündüzüne katan, emredilen yerde ve zamanında ‘hazır' olmayı hayatının şiarı yapan jandarma personeli ile beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tabloyu çizdi: 'Artık oyun kuran Türkiye var'

"TÜRK MİLLETİNİN GÖNLÜNDE MÜSTESNA BİR YERDE"


Jandarmanın tarih boyunca sadece asayişi değil, vatanın bütünlüğünü de omuzladığını aktaran Çiftçi, "Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele'de cephede yer aldı, Cumhuriyet'le birlikte hukuki ve kurumsal yapısı güçlendi. Kıbrıs Barış Harekatı'nda fedakarlık gösterdi. 1984'ten itibaren terörle mücadelede ülke sathında en kritik unsurlardan biri olarak birlik ve kardeşliği koruma görevini kararlılıkla sürdürdü" ifadelerine yer verdi.
Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'nın 1999'da kurulduğunu ve kısa zamanda Türk milletinin gönlünde müstesna bir yer edinen irade mektebi olduğunu kaydeden Bakan Çiftçi, bu komutanlığın arama kurtarmadan özel operasyona, terörle mücadeleden KBRN görevlerine olmak üzere birçok alanda yüksek sorumlulukla vazife icra ettiğine dikkati çekti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tabloyu çizdi: 'Artık oyun kuran Türkiye var'

"TARİHİ EŞİKTEN GEÇİLDİ, ARTIK OYUN KURAN TÜRKİYE VAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin savunma sanayiinde tarihi bir eşikten geçtiğini, dışa bağımlılığı azaltan, kendi imkan ve kabiliyetleriyle üreten, geliştiren ve ihraç eden bir irade ortaya koyduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu yürüyüş bağımsızlığımızın teminatı, milli bekamızın sigortasıdır. Bugün savunma sanayiimizin ulaştığı seviye sahadaki gücümüze büyük bir stratejik üstünlük kazandırmaktadır. Yerli ve millî sistemler hız, hassasiyet, istihbarat ve koordinasyon kapasitemizi artırmakta; güvenlik birimlerimizin etkinliğini sahada katbekat yükseltmektedir. Bu imkân ve kabiliyetler, jandarmamızın köklü tecrübesi, disiplinli yapısı ve yüksek görev anlayışıyla buluştuğunda başta olmak üzere organize suçtan uyuşturucuya, kaçakçılıktan siber tehditlere kadar suç ve suçlulara karşı mücadelede büyük bir üstünlük ortaya çıkmaktadır. Artık oyun kuran bir Türkiye vardır; sahada inisiyatifi elinde tutan, tehditleri kaynağında etkisiz hale getiren bir ülke vardır. İşte bu tablo ‘Türkiye Yüzyılı' vizyonunun güvenlik cephesindeki en somut göstergelerinden biridir. Türkiye Yüzyılı, güçlü ekonomi kadar güçlü güvenlik demektir. Güçlü diplomasi kadar güçlü caydırıcılık demektir. Bu caydırıcılığın omurgasında savunma sanayiimizin milli hamlesiyle jandarmamızın fedakârlığı ve cesareti yan yana durmaktadır. Allah'ın izniyle bu birliktelik sürdükçe terörün de, suç şebekelerinin de bu aziz milletin huzuruna kastetmeye mecali kalmayacaktır."

