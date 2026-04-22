Editor
 | Baran Aksoy

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan görevden uzaklaştırıldı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Uşak Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

Uşak ili Eşme Belediye Başkanı Yılmaz TOZAN, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması üzerine İçişleri Bakanlığı'nca geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır.
Eşme Belediye Başkanı Yılmaz TOZAN hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçu nedeniyle soruşturma yürütülmüştür.
Eşme Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile Yılmaz TOZAN tutuklanmıştır.
Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.
Bakanlık kararın; Tozan'ın 'icbar suretiyle irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması üzerine alındığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Uşak ili Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, Hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Eşme Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/15 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır. "

https://x.com/TC_icisleri/status/2046914609798328346

