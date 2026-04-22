İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.
Bakanlık kararın; Tozan'ın 'icbar suretiyle irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması üzerine alındığını belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Uşak ili Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, Hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Eşme Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/15 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır. "
