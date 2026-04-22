İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

HABERİN ÖZETİ İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan görevden uzaklaştırıldı

Bakanlık kararın; Tozan'ın 'icbar suretiyle irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması üzerine alındığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Uşak ili Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, Hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Eşme Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/15 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır. "

