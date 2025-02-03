İlaç fabrikasında şiddetli patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

03 Şubat 2025 10:57 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 11:25

Tekirdağ'da faaliyet gösteren bir ilaç fabrikasında şiddetli bir patlama meydana geldi. iddiaya göre kimyasalların karışımı sonrası meydana gelen patlama korkuttu. Patlamadan etkilenen 6 işçi olay yerine gelen ambulanslarda tedavi altına alınırken polis ekipleri patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Koçak Farma adlı ilaç fabrikasında, üretim bölümünde kimyasalların karışımı sırasında bir patlama meydana geldi. İŞÇİLER HIZLA DIŞARI ÇIKTI Patlamanın ardından işçiler hızla dışarı çıkarken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamanın yol açtığı yüksek sesten altı işçi etkilendi ve olay yerindeki ambulansta tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri patlamanın yaşandığı bölümde incelemelerde bulunurken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İlgili Haberler Kahramanmaraş'ta fabrika yangını! Alevlerin büyümesi önlendi Bursa'da 2 fabrika saatlerdir alev alev yanıyor! Ekipler seferber oldu