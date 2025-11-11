Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

İliç'teki maden faciasında 2 kişi hakkında tahliye kararı! 9 işçi hayatını kaybetmişti

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan facianın ardından yürütülen davada iki kişi hakkında tahliye kararı verildi. 9 kişinin hayatını kaybettiği olayda heyelana götüren kusurlar tespit edilmişti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 19:27
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 19:32

'ın ilçesindeki maden sahasında 13 Şubat 2024'te yaşanan heyelanda Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara toprak altında kalarak hayatını kaybetti, İsa Taşdelen ve İshak Demir ise yaralandı. 5'i tutuklu 43 sanığın yargılandığı davada ara karar çıktı.

İliç'teki maden faciasında 2 kişi hakkında tahliye kararı! 9 işçi hayatını kaybetmişti

FİRARİ SANIKLAR GELMEDİ

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, taraf avukatları ile ölenlerin yakınları ve müştekiler hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklar Ali Erdi S, Aykut A. ve Funda A. ile tutuklu sanıklar Iaın Ronald Guılle, Shaun Keady Swartz, Ali Rıza Kalender, Selçuk Çiftlik ve Ömer Ardıç ise duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmaya firari sanıklar, John H, Kenan Ö, Luis Q, Vınh Luu D L, Kevin James G, Kevin Joseph R. ve Wıllıam Keıth M. ise gelmedi.

Mahkeme heyeti, hazırlanıp dava dosyasına giren 508 sayfalık yeni bilirkişi raporundaki iddialarla ilgili taraflardan savunmalarını istedi.

"GÜNAH KEÇİSİ OLARAK SEÇİLDİM"

Tutuklu sanık Iaın Ronald Guılle, tercüman yardımıyla yaptığı savunmada, hazırlanan raporu yeterince inceleme fırsatı bulamadığını belirterek, ek süre talep etti.

Bilirkişi raporunda, kazanın oluş sebebiyle ilgili güçlü bir nedenin gösterilmediğini iddia eden Iaın Ronald Guılle "Kimin sorumlu olduğu belirlenemeden bu kadar süredir tutukluyum. Ben bu davada günah keçisi olarak seçildiğimi düşünüyorum. Yaşım ve sağlık sorunlarım nedeniyle tutukluluk süremi göz önüne alarak tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." dedi.

İliç'teki maden faciasında 2 kişi hakkında tahliye kararı! 9 işçi hayatını kaybetmişti

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Diğer sanıklar da bilirkişi raporunu yeterince inceleyemediklerini belirterek, rapor hakkında detaylı savunma yapabilmeleri için ek süre, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların bilirkişi raporu hakkında savunma yapabilmeleri için ek süre verilmesini talep etti.

Ayrıca sanıklar yönünden Iaın Ronald Guılle, Ali Rıza Kalender ve Selçuk Çiftlik'in tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep eden savcı, Shaun Keady Swartz ve Ömer Ardıç'ın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar, tahliye ve beraatlerini istedi, müşteki yakınları ve avukatları ise sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesi yönünde talepte bulundu.

Kısa bir aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Shaun Keady Swartz ve Ömer Ardıç'ın adli kontrol şartıyla tahliyelerine, tutuklu bulunan diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 6 Ocak'a erteledi.

İliç'teki maden faciasında 2 kişi hakkında tahliye kararı! 9 işçi hayatını kaybetmişti

13 ŞUBAT 2024'TE FACİA YAŞANMIŞTI

İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çöpler köyündeki maden sahasında 13 Şubat 2024'te Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara'nın toprak altında kalarak hayatını kaybettiği, İsa Taşdelen ve İshak Demir'in yaralandığı toprak kaymasına ilişkin tutuklu sanıklar Iaın Ronald Guılle, Shaun Keady Swartz, Ali Rıza Kalender, Selçuk Çiftlik ve Ömer Ardıç ile 38 tutuksuz sanığın yer aldığı 69 sayfalık hazırlandı.

Toprak kaymasının meydana geldiği gün, olay öncesi, olay anı ve sonrasında yaşanan gelişmeler, bu kazalar konusunda uzman ve literatüre hakim bilirkişilerden oluşan heyetin 23 Mayıs ve 7 Haziran tarihlerinde bilirkişi raporlarını sundukları ve bu raporlar incelendiğinde 43 sanığın kusurlu bulunduğu, 12'sinin asli, 31'inin tali kusurlu oldukları belirtiliyor.

İddianamede, tüm sanıkların "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle ve altın madenini o dönem işleten şirketin Kanadalı yöneticisi tutuklu sanık Iaın Ronald Guılle ile tutuksuz sanık Cengiz D. ile Kenan Ö'nün "çevreyi taksirle kirletmek" suçlarından adli para ya da toprak, su veya havada kalıcı etki bırakması halinde ikişer aydan birer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika | Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tahliye edildi
Askeri kargo uçağında kaç kişi var, son durum ne? MSB düşen askeri kargo uçağındaki personel sayısını açıkladı
ETİKETLER
#toprak kayması
#erzincan
#iddianame
#maden kazası
#iliç
#Taksirle Ölüme Neden Olma
#Bilirkişi Raporu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.