Askeri kargo uçağında kaç kişi var, son durum ne? MSB düşen askeri kargo uçağındaki personel sayısını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 kargo ucağı düştü. Azerbaycan - Gürcistan sınırında düşen kargo uçağının ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Vatandaşlar tarafından askeri kargo uçağında kaç kişi var, son durum ne olduğu merak ediliyor.

ASKERİ KARGO UÇAĞINDA KAÇ KİŞİ VAR?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından uçakta 20 personelin bulunduğu açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Düşen kargo uçağında uçuş ekibi dahil 20 personel bulunuyordu. Arama kurtarma çalışamaları devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

DÜŞEN ASKERİ KARGO UÇAĞINDA SON DURUM NE?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamada "Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağımızın düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Arama kurtarma çalışmaları Gürcistan makamlarıyla ilgili kurumlarımız tarafından koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Kahraman şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili Gürcistan İçişleri Bakanı Geladze ile telefonda görüştüğünü, Geladze'nin de olay yerine geçtiğini belirtti. Ali Yerlikaya açıklamasında "Azerbaycan’dan ülkemize gelmekte olan MSB Bakanlığımıza ait C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile telefonla görüştüm. Bakan da olay yerine geçiyor. Aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.