Son dakika | Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tahliye edildi

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu bulunan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tahliyesine karar verdi. Aziz İhsan Aktaş davasının ilk duruşmasının 27 Ocak 2026'da görüleceği açıklandı.

Teröre ilişkin davada tahliye edilen Özer'in yolsuzluk davası suçundan tutukluluğu sürüyordu. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Özer için tutuksuz yargılama kararı çıktı.

AHMET ÖZER HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞTİ

Savcılık, 5 Kasım'da rüşvet suçundan yolsuzluk davasında takipsizlik kararı verdi. Karara gerekçe olarak 'yeterli delil bulunamamasını' gösterildi. Savcılığın kararını değerlendiren İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi Özer hakkında tahliye kararı verdi. Mahkemenin verdiği ara kararda şu ifadelere yer verildi:

"Sanıklar Ahmet Özer, Kaan Şengül, Mustafa Mutlu, Mustafa Seymen, Ümit Gözütok ve Yaşar Özkan'ın tutuklulukta geçirdikleri süre, bir kısım sanıklar yönünden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma ihtimallerinin bulunması, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülü olmayacağı hususları dikkate alınarak başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü değillerse AYRI AYRI SERBEST BIRAKILMALARINA, Sanıklar hakkında CMK'nun 109/3-a maddesi uyarınca yurt dışına çıkış yasağı şeklinde ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA, bu karara karşı iki hafta içerisinde İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz yoluna başvurabileceğinin ihtarına..."