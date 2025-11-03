Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Ahmet Özer'in yargılandığı davada flaş gelişme!

Son dakika haberi: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında yargılandığı davada duruşma, 23 Ocak'a 2026'ya ertelendi.

Ahmet Özer'in yargılandığı davada flaş gelişme!
03.11.2025
03.11.2025
saat ikonu 11:49

Kent uzlaşısı soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Dava 23 Ocak'a 2026'ya ertelendi.

Ahmet Özer'in yargılandığı davada flaş gelişme!

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Öte yandan soruşturma kapsamında Ahmet Özer için savcı mütalaasını da açıkladı. Özer’in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Ahmet Özer'in yargılandığı davada flaş gelişme!

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin kazandığı, DEM Parti'nin ise aday göstermediği bazı belediyeleri kapsayan kent uzlaşısı olarak adlandırılan soruşturma geçen yıl başlamıştı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bu soruşturma kapsamında 30 Ekim'de tutuklanmıştı. Özer hakkındaki terör suçlamalı davada geçen temmuz ayında tahliye kararı çıkmıştı. Özer, Aziz İhsan Aktaş dosyası olarak bilinen yolsuzluk suçlamalı soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamamıştı.

