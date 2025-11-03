Ahmet Özer'in yargılandığı davada flaş gelişme!

Kent uzlaşısı soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Dava 23 Ocak'a 2026'ya ertelendi.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Öte yandan soruşturma kapsamında Ahmet Özer için savcı mütalaasını da açıkladı. Özer’in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin kazandığı, DEM Parti'nin ise aday göstermediği bazı belediyeleri kapsayan kent uzlaşısı olarak adlandırılan soruşturma geçen yıl başlamıştı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bu soruşturma kapsamında 30 Ekim'de tutuklanmıştı. Özer hakkındaki terör suçlamalı davada geçen temmuz ayında tahliye kararı çıkmıştı. Özer, Aziz İhsan Aktaş dosyası olarak bilinen yolsuzluk suçlamalı soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamamıştı.