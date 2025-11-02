'Bu pazar seçim olsa' anketi! Birinci parti ipi 1.9 puan farkla göğüsledi

EN AZ 5 PUAN KAZANDIRABİLİR

Ekonomi ve Güvenlik Dengesi: “Ülkemizin en önemli sorunu nedir?” sorusuna vatandaşın cevabı hâlâ büyük ölçüde “ekonomi” olmaktadır. Bu kadar yüksek bir ekonomik kaygı düzeyine rağmen AK Parti’nin birinciliğini koruması şu anlama gelir: Ekonomide yaşanacak küçük bir iyileşme, Cumhur İttifakı’na en az 5 puan kazandırabilir. Bu da hâlen Cumhur İttifakı’nın siyasal rekabette avantajlı konumda olduğunu gösteriyor.

MHP ve DEM Parti kendi pozisyonlarını koruyor. MHP’nin seçimlerde aldığı oy, kamuoyu araştırmalarında ölçülenden yaklaşık iki puan daha yüksek çıkıyor. MHP ve DEM dışındaki partiler ise seçim sürecine girildiğinde alacakları pozisyona göre anlam kazanacaktır.