İmamoğlu davasına sahte basın kartı ile girip görüntü çekti! CHP'li meclis üyesi tutuklandı

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Ceza İnfaz Kurumları'ndaki 1 nolu salonda dün görülen duruşmaya sahte basın kartıyla girip görüntü çeken Tuzla Belediyesi CHP Meclis üyesi Erdal Yasin Tüysüz gözaltına alınmıştı. Tüysüz, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayına getirildi.
Savcılıkta ifadesi sonrasında şüpheli, "resmi belgede sahtecilik" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından tutuklandı.
Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin üzerinde kendisi adına düzenlenmiş sahte basın kartıyla duruşmaya girdiği ve burada çektiği resimleri aynı gün kendisine ait Instagram hesabından paylaştığı aktarıldı.
Yazıda, şüphelinin söz konusu kartı alabilecek kişilerden olmadığı, jandarmaya ibraz ettiği kartın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenmediği, bu şekilde basın kartı sahibi olmadan sahte basın kartı ve cep telefonuyla duruşmaya katıldığı ve salondan kamu görevlilerinin de içinde bulunduğu fotoğraflar çekerek sosyal medyası üzerinden yayımladığının tespit edildiği kaydedildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince yargılaması başlayan dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumları'ndaki 1 nolu duruşma salonunda görülen duruşmasına sahte basın kartıyla girdiği ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı anlaşılanErdal Yasin Tüysüz hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiği belirtilmişti.