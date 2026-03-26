Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İmamoğlu davasına sahte basın kartı ile girip görüntü çekti! CHP'li meclis üyesi tutuklandı

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmasına sahte basın kartıyla girip görüntü çeken Tuzla Belediyesi CHP Meclis üyesi Erdal Yasin Tüysüz tutuklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 15:29
|
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Ceza İnfaz Kurumları'ndaki 1 nolu salonda dün görülen duruşmaya sahte basın kartıyla girip görüntü çeken Tuzla Belediyesi Meclis üyesi Erdal Yasin Tüysüz gözaltına alınmıştı. Tüysüz, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayına getirildi.

GÖRÜNTÜ ÇEKEN MECLİS ÜYESİ TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadesi sonrasında şüpheli, "resmi belgede sahtecilik" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından tutuklandı.

Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin üzerinde kendisi adına düzenlenmiş sahte basın kartıyla duruşmaya girdiği ve burada çektiği resimleri aynı gün kendisine ait Instagram hesabından paylaştığı aktarıldı.

SAHTE BASIN KARTIYLA GİRMİŞ

Yazıda, şüphelinin söz konusu kartı alabilecek kişilerden olmadığı, jandarmaya ibraz ettiği kartın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenmediği, bu şekilde basın kartı sahibi olmadan sahte basın kartı ve cep telefonuyla duruşmaya katıldığı ve salondan kamu görevlilerinin de içinde bulunduğu fotoğraflar çekerek sosyal medyası üzerinden yayımladığının tespit edildiği kaydedildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince yargılaması başlayan dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumları'ndaki 1 nolu duruşma salonunda görülen duruşmasına sahte basın kartıyla girdiği ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı anlaşılanErdal Yasin Tüysüz hakkında , arama ve el koyma talimatı verildiği belirtilmişti.

ETİKETLER
#chp
#tahliye
#gözaltı
#Erdal Yasin Tüysüz
#Sahte Basın Kartı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.