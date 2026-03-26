İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Ceza İnfaz Kurumları'ndaki 1 nolu salonda dün görülen duruşmaya sahte basın kartıyla girip görüntü çeken Tuzla Belediyesi CHP Meclis üyesi Erdal Yasin Tüysüz gözaltına alınmıştı. Tüysüz, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayına getirildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İmamoğlu davasına sahte basın kartı ile girip görüntü çekti! CHP'li meclis üyesi tutuklandı Tuzla Belediyesi CHP Meclis üyesi Erdal Yasin Tüysüz, sahte basın kartıyla girdiği duruşmada görüntü çektikten sonra tutuklandı. Erdal Yasin Tüysüz, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Ceza İnfaz Kurumları'ndaki 1 nolu salonda görülen duruşmaya sahte basın kartıyla girip görüntü çekti. Tüysüz, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkta ifadesi sonrasında şüpheli, "resmi belgede sahtecilik" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından tutuklandı. Şüphelinin üzerinde kendisi adına düzenlenmiş sahte basın kartıyla duruşmaya girdiği ve çektiği resimleri aynı gün Instagram hesabından paylaştığı aktarıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenmeyen sahte basın kartıyla duruşmaya katıldığı ve kamu görevlilerinin de içinde bulunduğu fotoğraflar çektiği tespit edildi.

GÖRÜNTÜ ÇEKEN MECLİS ÜYESİ TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadesi sonrasında şüpheli, "resmi belgede sahtecilik" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından tutuklandı.

Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin üzerinde kendisi adına düzenlenmiş sahte basın kartıyla duruşmaya girdiği ve burada çektiği resimleri aynı gün kendisine ait Instagram hesabından paylaştığı aktarıldı.

SAHTE BASIN KARTIYLA GİRMİŞ

Yazıda, şüphelinin söz konusu kartı alabilecek kişilerden olmadığı, jandarmaya ibraz ettiği kartın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenmediği, bu şekilde basın kartı sahibi olmadan sahte basın kartı ve cep telefonuyla duruşmaya katıldığı ve salondan kamu görevlilerinin de içinde bulunduğu fotoğraflar çekerek sosyal medyası üzerinden yayımladığının tespit edildiği kaydedildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince yargılaması başlayan dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumları'ndaki 1 nolu duruşma salonunda görülen duruşmasına sahte basın kartıyla girdiği ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı anlaşılanErdal Yasin Tüysüz hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiği belirtilmişti.