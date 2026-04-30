SON DAKİKA!
İmamoğlu davasında görüntü çeken şahıs gözaltına alındı

’Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davası sırasında kanuna aykırı şekilde kayıt yaptığı tespit edilen E.T. isimli şahıs gözaltına alındı.

İmamoğlu davasında görüntü çeken şahıs gözaltına alındı
Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsünde görülen ’Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davası sırasında bir şahsın kanuna aykırı şekilde görüntü kaydı aldığı tespit edildi. Gözaltına alınan E.T. isimli şahıs hakkında, 'duruşma sırasında yetkisiz görüntü alma' suçundan işlem başlatıldı. Konuya ilişkin savcılıktan açıklama geldi.

HABERİN ÖZETİ

İmamoğlu davasında görüntü çeken şahıs gözaltına alındı

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsünde görülen bir davada yetkisiz görüntü kaydı alan bir şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.
Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsünde 'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davası görüldü.
Dava sırasında bir şahsın kanuna aykırı şekilde görüntü kaydı aldığı tespit edildi.
Gözaltına alınan E.T. isimli şahıs hakkında 'duruşma sırasında yetkisiz görüntü alma' suçundan işlem başlatıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, E.T. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında soruşturma başlattı.
E.T. gözaltına alındı.
SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde bulunan duruşma salonunda devam eden yargılama esnasında, yetkisiz bir şekilde görüntü kaydettiği anlaşılan E.T. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında soruşturma başlatılarak, adı geçen şüpheli gözaltına alınmıştır.

