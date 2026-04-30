İmamoğlu davasında görüntü çeken şahıs gözaltına alındı

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsünde görülen ’Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davası sırasında bir şahsın kanuna aykırı şekilde görüntü kaydı aldığı tespit edildi. Gözaltına alınan E.T. isimli şahıs hakkında, 'duruşma sırasında yetkisiz görüntü alma' suçundan işlem başlatıldı. Konuya ilişkin savcılıktan açıklama geldi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklama şu şekilde:
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde bulunan duruşma salonunda devam eden yargılama esnasında, yetkisiz bir şekilde görüntü kaydettiği anlaşılan E.T. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında soruşturma başlatılarak, adı geçen şüpheli gözaltına alınmıştır.