İnleri tek tek yok ediliyor! MSB duyurdu: 5 terörist öldürüldü
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
03 Temmuz 2024 13:51 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 13:54
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor.
Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."
Kaynak: tgrthaber.com