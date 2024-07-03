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İnleri tek tek yok ediliyor! MSB duyurdu: 5 terörist öldürüldü

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
03 Temmuz 2024 13:51 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 13:54
İnleri tek tek yok ediliyor! MSB duyurdu: 5 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."

 

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Kaynak: tgrthaber.com
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