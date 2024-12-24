Irak'ta korkutan deprem! Türkiye'den de hissedildi
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
24 Aralık 2024 18:00 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 18:01
Irak'ın Musul şehrinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşirken sarsıntı Şırnak'tan da hissedildi.
Komşu Irak'ta saat 16.39'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı.
AFAD IRAK DEPREMİNİ DUYURDU!
Irak depremine ilişkin Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) yapılan açıklamasa ise depremin büyüklüğü 3.8 olarak duyuruldu.
Musul şehrinde gerçekleşen deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti. Sarsıntı Şırnak'ın 146 kilometre uzağında gerçekleşti.
Kaynak: tgrthaber.com