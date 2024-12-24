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Irak'ta korkutan deprem! Türkiye'den de hissedildi

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
24 Aralık 2024 18:00 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 18:01
Irak&#039;ta korkutan deprem! Türkiye&#039;den de hissedildi

Irak'ın Musul şehrinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşirken sarsıntı Şırnak'tan da hissedildi.

Komşu Irak'ta saat 16.39'da deprem​ meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı.

AFADIRAK​ DEPREMİNİ DUYURDU!

Irak depremine ilişkin Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) yapılan açıklamasa ise depremin büyüklüğü 3.8 olarak duyuruldu.

Irak'ta korkutan deprem! Türkiye'den de hissedildi - 1. Resim

Musul​ şehrinde gerçekleşen deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti. Sarsıntı Şırnak​'ın 146 kilometre uzağında gerçekleşti. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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