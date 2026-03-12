Menü Kapat
İran sınırda kritik temas! Orgeneral Metin Tokel, Nahçıvan'a gitti

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel Iğdır’dan Nahçıvan’a geçti. Tokel daha sonra Nahçıvan Ordu Komutanı Tümgeneral Kenan Seyidov ile bir araya geldi. Görüşmelerde ABD-İsrail-İran savaşının masaya yatırıldığı tahmin ediliyor.

ve 'in 'ı hedef alan saldırıları daha sonrasında ise İran'ın misillemesiyle başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. İran saldırılara karşılık olarak çevre ülkelerde bulunan ABD üslerini hedef almaya başladı. Ancak bazı ateşlenen füze ve fırlatılan İHA'lar çevre ülkeleri de tehdit etmeye başladı.

İRAN'IN FÜZE VE İHA SALDIRILARI

Türkiye hava sahasına giren iki füze havada imha edilirken, geçtiğimiz hafta İran'ın insansız hava aracı Havalimanı'nı vurdu.

Yaşanan olayların ardından İran'a gerekli uyarılar yapılırken Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi.

ORGENERAL METİN TOKEL, İRAN SINIRINDA!

Iğdır’daki 5’inci Hudut Tugay Komutanlığı Subaşı Hudut Karakolunda inceleme ve denetlemelerde bulunan Orgeneral Metin Tokel daha sonra Nahçıvan’a geçti.

Nahçıvan Ordu Komutanı Tümgeneral Kenan Seyidov ile bir araya gelen Orgeneral Metin Tokel, daha sonrası Nahçıvan Başkonsolosumuz Asip Kaya ve Nahçıvan Cumhurbaşkanı Tam Yetkili Temsilcisi Ceyhun Celilov’u ziyaret etti.

ABD ve İsrail saldırıları sürerken İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama: İntikam alacağız
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney 'intikam' açıklaması yaparken Trump resti çekti
Orta Doğu felaketi yaşıyor! ABD-İsrail-İran savaşının 13. gününde son durum
