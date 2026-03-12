İran sınırda kritik temas! Orgeneral Metin Tokel, Nahçıvan'a gitti

Kategoriler
ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alan saldırıları daha sonrasında ise İran'ın misillemesiyle başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. İran saldırılara karşılık olarak çevre ülkelerde bulunan ABD üslerini hedef almaya başladı. Ancak bazı ateşlenen füze ve fırlatılan İHA'lar çevre ülkeleri de tehdit etmeye başladı.
Türkiye hava sahasına giren iki füze havada imha edilirken, geçtiğimiz hafta İran'ın insansız hava aracı Nahçıvan Havalimanı'nı vurdu.
Yaşanan olayların ardından İran'a gerekli uyarılar yapılırken Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi.
Iğdır’daki 5’inci Hudut Tugay Komutanlığı Subaşı Hudut Karakolunda inceleme ve denetlemelerde bulunan Orgeneral Metin Tokel daha sonra Nahçıvan’a geçti.
Nahçıvan Ordu Komutanı Tümgeneral Kenan Seyidov ile bir araya gelen Orgeneral Metin Tokel, daha sonrası Nahçıvan Başkonsolosumuz Asip Kaya ve Nahçıvan Cumhurbaşkanı Tam Yetkili Temsilcisi Ceyhun Celilov’u ziyaret etti.