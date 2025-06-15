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 | Baran Aksoy

İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladı iddiası! Açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'İran’dan Türkiye’ye göç dalgası başladı' iddiasına ilişkin bir açıklama yayımlandı.

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İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladı iddiası! Açıklama geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.06.2025
saat ikonu 12:05
|
GÜNCELLEME:
15.06.2025
saat ikonu 12:09

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), İran’dan Türkiye’ye göç dalgası başladı' iddiasına ilişkin bir açıklama yapıldı. Türkiye'nin sınırlarının güvende olduğu belirtilen açıklamada, belirli gruplar tarafından dijital medya mecralarında paylaşılan "İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladı" iddiasının gerçek olmadığı aktarıldı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye sınırları güvendedir! Belirli gruplar tarafından dijital medya mecralarında paylaşılan "İran’dan Türkiye’ye göç dalgası başladı" iddiası gerçek değildir. İsrail’in İran’a menfur saldırısı sonrası bazı sosyal medya hesapları tarafından İran’dan Türkiye’ye göç dalgasının başladığına dair yapılan paylaşımlar dezenformasyon amaçlıdır. İçişleri Bakanlığımız, Türkiye-İran sınır hattında herhangi bir yoğunluk, olağandışı hareketlilik ya da düzensiz göç artışı olmadığı hususunu teyit etmektedir.

"HUDUTLARIMIZ İLERİ TEKNOLOJİYLE DONATILMIŞTIR"

Buna ilaveten; hudutlarımız, güvenlik birimlerimiz tarafından en ileri teknolojiyle donatılmış fiziki güvenlik sistemleri ile 7/24 esasına dayalı olarak kontrol edilmektedir.Söz konusu sistemler, güvenlik duvarları, termal kamera sistemleri, aydınlatmalar, elektro optik kuleler, asansörlü kuleler ve zırhlı gözetleme araçları ile desteklenmektedir. İlgili güvenlik güçlerimiz, hudutlarımızdan herhangi bir yasadışı geçişe müsamaha göstermemekte, bu yöndeki denemeler anında engellenmektedir. Aksi yönde yapılan paylaşımların, gündemi speküle ederek yabancı düşmanlığını kışkırtmak ve ‘istikrarsızlaştırma faaliyeti’ yürütmek amacı taşıdığı değerlendirilmektedir.

İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladı iddiası! Açıklama geldi

"DEZENFORMASYON İÇERİKLİ PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİN!"

Vatandaşlarımızın bu gibi dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemesi, yalnızca yetkili makamlardan yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur. Kamu düzenini hedef alan söz konusu dezenformasyon faaliyetlerine karşı ilgili yasal mevzuat çerçevesinde gerekli hukuki takibat yapılacaktır. Dezenformasyona karşı koyma faaliyetlerimiz, doğru bilgilendirme, sivil toplumla işbirliği geliştirme ve hukuki mücadele vermek suretiyle yürütülmeye devam edecektir."

https://x.com/dmmiletisim/status/1934158282223927317

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