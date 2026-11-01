İstanbul'da son haftalarda etkili olan yağışlar barajlara yaradı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ) 1 Kasım 2026 tarihli güncel baraj doluluk oranlarını açıkladı.
Özetle
İstanbul barajlarında son durum ne? Yağmura rağmen 2 baraj hala alarm veriyor
İstanbul'da son haftalarda etkili olan yağışlar barajlara olumlu yansıyarak doluluk oranlarının yüzde 53,71'e ulaşmasına neden oldu.
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 53,71 olarak ölçüldü.
En yüksek doluluk oranına sahip barajlar Darlık (%92,03) ve Ömerli (%79,23) olarak kaydedildi.
En düşük doluluk oranlarına sahip barajlar ise Pabuçdere (%2,76) ve Kazandere (%3,26) oldu.
AKOM tarafından yapılan uyarıya göre, İstanbul'da yağışlı hava bir hafta daha etkisini sürdürecek.
DOLULUK ORANI YÜZDE 54'E YAKLAŞTI
İSKİ'nin paylaştığı verilere göre; İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 53,71 olarak ölçüldü.
İSKİ'nin 1 Kasım 2026 tarihli verilerine göre İstanbul'u besleyen barajların doluluk oranları şu şekilde: Ömerli Barajı: Yüzde 79,23 Darlık Barajı: Yüzde 92,03 Elmalı Barajı: Yüzde 61,17 Terkos Barajı: Yüzde 37,61 Alibey Barajı: Yüzde 71,64 Büyükçekmece Barajı: Yüzde 31,35 Sazlıdere Barajı: Yüzde 33,01 Istrancalar Barajı: Yüzde 42,16 Kazandere Barajı: Yüzde 3,26 Pabuçdere Barajı: Yüzde 2,76 İSTANBUL'DA YAĞMUR DİNMEYECEK
Öte yandan
AKOM, İstanbul için yeni bir uyarı yayımladı. İstanbul'da yağışlı hava bir hafta daha etkisini sürdürecek. AKOM, yayımladığı hava durumu raporunda İstanbulluları gün gün uyardı.
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