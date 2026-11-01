TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 10:23

İstanbul barajlarında son durum ne? Yağmura rağmen 2 baraj hala alarm veriyor

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı merak konusu oldu. İSKİ'nin 1 Kasım 2026 tarihli verilerine göre, kentin 10 barajındaki ortalama doluluk oranı yüzde 53,74 olarak kaydedildi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
İstanbul barajlarında son durum ne? Yağmura rağmen 2 baraj hala alarm veriyor
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 10:23

'da son haftalarda etkili olan yağışlar barajlara yaradı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi () 1 Kasım 2026 tarihli güncel baraj doluluk oranlarını açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul barajlarında son durum ne? Yağmura rağmen 2 baraj hala alarm veriyor

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da son haftalarda etkili olan yağışlar barajlara olumlu yansıyarak doluluk oranlarının yüzde 53,71'e ulaşmasına neden oldu.
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 53,71 olarak ölçüldü.
En yüksek doluluk oranına sahip barajlar Darlık (%92,03) ve Ömerli (%79,23) olarak kaydedildi.
En düşük doluluk oranlarına sahip barajlar ise Pabuçdere (%2,76) ve Kazandere (%3,26) oldu.
AKOM tarafından yapılan uyarıya göre, İstanbul'da yağışlı hava bir hafta daha etkisini sürdürecek.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
İstanbul barajlarında son durum ne? Yağmura rağmen 2 baraj hala alarm veriyor

DOLULUK ORANI YÜZDE 54'E YAKLAŞTI

İSKİ'nin paylaştığı verilere göre; İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 53,71 olarak ölçüldü. 

İstanbul barajlarında son durum ne? Yağmura rağmen 2 baraj hala alarm veriyor

İSKİ'nin 1 Kasım 2026 tarihli verilerine göre İstanbul'u besleyen barajların doluluk oranları şu şekilde:

  • Ömerli Barajı: Yüzde 79,23
  • Darlık Barajı: Yüzde 92,03
  • Elmalı Barajı: Yüzde 61,17
  • Terkos Barajı: Yüzde 37,61
  • Alibey Barajı: Yüzde 71,64
  • Büyükçekmece Barajı: Yüzde 31,35
  • Sazlıdere Barajı: Yüzde 33,01
  • Istrancalar Barajı: Yüzde 42,16
  • Kazandere Barajı: Yüzde 3,26
  • Pabuçdere Barajı: Yüzde 2,76

İSTANBUL'DA YAĞMUR DİNMEYECEK

Öte yandan , İstanbul için yeni bir uyarı yayımladı. İstanbul'da yağışlı hava bir hafta daha etkisini sürdürecek. AKOM, yayımladığı hava durumu raporunda İstanbulluları gün gün uyardı. 

İstanbul barajlarında son durum ne? Yağmura rağmen 2 baraj hala alarm veriyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
1 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat!
1 Kasım 2026 döviz kurları | Dolar yükseldi, Euro düştü
Altın fiyatları neden düşüyor? Yatırımcılar şaşkın: Nedenler peş peşe sıralandı
ETİKETLER
#İstanbul
#İSKİ
#Yağış
#Akom
#Baraj Doluluk Oranı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.