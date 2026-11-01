İstanbul barajlarında son durum ne? Yağmura rağmen 2 baraj hala alarm veriyor

İstanbul'da son haftalarda etkili olan yağışlar barajlara olumlu yansıyarak doluluk oranlarının yüzde 53,71'e ulaşmasına neden oldu.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 53,71 olarak ölçüldü.

En yüksek doluluk oranına sahip barajlar Darlık (%92,03) ve Ömerli (%79,23) olarak kaydedildi.

En düşük doluluk oranlarına sahip barajlar ise Pabuçdere (%2,76) ve Kazandere (%3,26) oldu.