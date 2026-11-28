Yerleşim ve yapılaşma sorunlarını çözmek, şehir sınırları içinde kalmış, orman niteliğini kaybetmiş alanlarla ilgili yeni düzenlemeye gidildi.

11 ŞEHRİ KAPSIYOR

Türkiye'de 11 ildeki bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Adana, Afyonkarahisar, Artvin, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Karaman, Mersin ve Sinop'ta bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

HARİTALARDA DETAY VERİLDİ

Kararda, söz konusu alanların koordinatları ve haritalarına da yer verildi.

Ayrıca bu alanların iki katından az olmamak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlardan Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak.