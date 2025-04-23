İstanbul depremi sonrasında AKINCI TİHA'lar uçmaya başladı!

İstanbul'da bu sabahtan itibaren en yükseği 6.2 olmak üzere toplamda 10 adet deprem meydana geldi. Şiddetli depremin büyüklüğü 6,2 olarak kayda geçti. Vatandaşlara hasarlı binalara gitmemeleri konusunda uyarılar yapılırken bölgede artçılar da devam ediyor. Baykar tarafından geliştirilen yüksek çözünürlüklü kameralar ve geliştirilmiş sensörlerle donatılan AKINCI TİHA’lar İstanbul semalarında hasar tespit ve güvenlik amacıyla uçmaya başladı.