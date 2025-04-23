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 | Emir Yücel

İstanbul depremi sonrasında AKINCI TİHA'lar uçmaya başladı!

İstanbul'da bu sabahtan itibaren en yükseği 6.2 olmak üzere toplamda 10 adet deprem meydana geldi. Şiddetli depremin büyüklüğü 6,2 olarak kayda geçti. Vatandaşlara hasarlı binalara gitmemeleri konusunda uyarılar yapılırken bölgede artçılar da devam ediyor. Baykar tarafından geliştirilen yüksek çözünürlüklü kameralar ve geliştirilmiş sensörlerle donatılan AKINCI TİHA’lar İstanbul semalarında hasar tespit ve güvenlik amacıyla uçmaya başladı.

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İstanbul depremi sonrasında AKINCI TİHA'lar uçmaya başladı!
KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 15:44
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 15:58

İstanbul'da merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.49'da yaşanan büyük depremin ardından peş peşe artçı sarsıntılar da devam ediyor. Tüm İstanbul'u sokağa döken depremin ardından AFAD'tan ilk açıklama geldi.

İstanbul depremi sonrasında AKINCI TİHA'lar uçmaya başladı!

Yapılan açıklamada "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın." uyarısında bulunuldu.

İstanbul depremi sonrasında AKINCI TİHA'lar uçmaya başladı!

AKINCI TİHALAR İSTANBUL’DA UÇMAYA BAŞLADI!

Yaşanan depremlerin ardından hasar tespit ve güvenlik amacıyla göreve başlayan insansız hava aracı AKINCI TİHA, İstanbul semalarında uçmaya başladı.

İstanbul depremi sonrasında AKINCI TİHA'lar uçmaya başladı!

Yüksek çözünürlüklü kameralar ve geliştirilmiş sensörlerle donatılan AKINCI TİHA’lar, emniyet güçlerine bilgi verme ve hasar tespit çalışmalarını hızlandırmada etkin rol oynuyor.

İstanbul depremi sonrasında AKINCI TİHA'lar uçmaya başladı!

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ETİKETLER
#Teknoloji
#istanbul
#deprem
#afad
#artçı sarsıntı
#akıncı tiha
#Hasar Tespiti
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