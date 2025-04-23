İstanbul depremi sonrasında AKINCI TİHA'lar uçmaya başladı!

İstanbul'da bu sabahtan itibaren en yükseği 6.2 olmak üzere toplamda 10 adet deprem meydana geldi. Şiddetli depremin büyüklüğü 6,2 olarak kayda geçti. Vatandaşlara hasarlı binalara gitmemeleri konusunda uyarılar yapılırken bölgede artçılar da devam ediyor. Baykar tarafından geliştirilen yüksek çözünürlüklü kameralar ve geliştirilmiş sensörlerle donatılan AKINCI TİHA’lar İstanbul semalarında hasar tespit ve güvenlik amacıyla uçmaya başladı.
İstanbul'da merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.49'da yaşanan büyük depremin ardından peş peşe artçı sarsıntılar da devam ediyor. Tüm İstanbul'u sokağa döken depremin ardından AFAD'tan ilk açıklama geldi.
Yapılan açıklamada "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın." uyarısında bulunuldu.
Yaşanan depremlerin ardından hasar tespit ve güvenlik amacıyla göreve başlayan insansız hava aracı AKINCI TİHA, İstanbul semalarında uçmaya başladı.
Yüksek çözünürlüklü kameralar ve geliştirilmiş sensörlerle donatılan AKINCI TİHA’lar, emniyet güçlerine bilgi verme ve hasar tespit çalışmalarını hızlandırmada etkin rol oynuyor.