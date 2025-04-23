İstanbul depremini 2 gün önceden söyledi! 6 Şubat depremlerini de bilmişti

İstanbul'da bu sabahtan itibaren en yükseği 6.2 olmak üzere toplamda 10 adet deprem meydana geldi. Şiddetli depremlerin ardından artçılar yaşanmaya devam ediyor. Hollandalı deprem araştırma merkezi SSGEOS, 2 gün önce yaptığı bir paylaşımda; Türkiye’de bir deprem olacağını bildirdi. Aynı araştırma merkezi 6 Şubat depremlerinden 3 gün önce o bölgede deprem olacağını söylemişti.

İstanbul'da merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.49'da yaşanan büyük depremin ardından peş peşe artçı sarsıntılar da devam ediyor. Tüm İstanbul'u sokağa döken depremin ardından AFAD'tan ilk açıklama geldi.Yapılan açıklamada "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın." uyarısında bulunuldu.

DEPREMİ 2 GÜN ÖNCE BİLDİ!

İstanbul'da meydana gelen deprem sonrasında vatandaşlar korkarak sokaklara indi. Yetkililer ve uzmanların açıklamalarını dikkatle takip eden İstanbullular, halen evlerine girebilmiş değil.

Hollanda merkezli Güneş Sistemi Geometri Araştırma Merkezi (SSGEOS), İstanbul’da bu sabah meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi iki gün önceden bildi. Merkez, 21 Nisan sabahı saat 8'de yaptığı açıklamada, Türkiye’yi de kapsayan bir deprem uyarısı yayımladı.

Açıklamada, “21-22 Nisan’da gezegensel ve ay geometrisinin bir araya gelmesi daha güçlü sismik aktiviteye yol açabilir. 5 ila 6 büyüklüğünde daha yüksek bir zamansal küme olasıdır. 23 Nisan tarihinde daha büyük bir deprem mümkündür” ifadelerine yer vererek Türkiye’yi uyardı.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİ DE BİLMİŞTİ!

İstanbul'da yaşanan depremi 2 gün önceden bilen Hollanda merkezli SSGEOS, daha önce 6 Şubat 2023 depremlerini de üç gün önceden tahmin etmesiyle dikkat çekmişti.