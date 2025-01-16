İstanbul için umut kesilmedi! Kar yağışı ihtimali olabilir: Meteoroloji uzmanı o tarihi işaret etti

16 Ocak 2025 10:48 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 11:30

Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı. Peki birçok kenti beyaza bürüyen kar yağışı İstanbul'da etkili olacak mı? TGRT Haber'e konuşan Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, İstanbul'da kar yağışı olup olmayacağına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Trakya​ bölgesinde kar​ yağışı sürerken 'İstanbullu kar görecek mi?' merak konusu... Günlerdir süren dondurucu soğuk İstanbul​'a kar gelecek beklentilerini artırdı. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? TGRT Haber'e konuşan Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, İstanbul'da yağışı olup olmayacağına dair önemli açıklamalarda bulundu.

"KAR İSTANBUL'UN KAPILARINA KADAR DAYANDI"

Kar yağışının İstanbul'un kapılarına kadar dayandığını belirten Özdemir, "Yanaştı ama maalesef İstanbul karı alamıyor. Sadece yağış olarak yağmur alıyoruz. Tabi bu da barajlarımız için önem arz ediyor. Ama Trakya'da hava soğuk, yüksek kesimlerde kar yağışı o bölgede devam ediyor.

İSTANBUL'A NEDEN KAR DÜŞMÜYOR?

İstanbul'da neden kar yağışının görüşmediğine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Özdemir, 5 milyonun yakın aracın, evlerin ısıtma sistemleri, sanayi maalesef atmosferdeki sere gazlarını artırıyor, hava sıcaklığında artırıyor. İstanbul'da kar yağacakken kar yağışı yağmura dönüşüyor veya kar da karışık yağmura dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL İÇİN ŞU AN DEĞİL"

İstanbul'un çevresindeki kırsal alanlarda kar yağışının olduğu ama kent merkezine gelmediği belirten Özdemir, "Tabi onlar için de sevindirici tarlalar için, toprak için, yer altı sularımız için kar yağışı önemli. Bekliyoruz ama maalesef bu İstanbul için şu anda geçerli değil"diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTADAN SONRA KAR YAĞIŞI İHTİMALİ OLABİLİR"

"Tabii bu kar almayacağız diye bir şey yok" diyen Özdemir, "Ay sonuna doğru bir bakacağız. Yani bu önümüzdeki haftadan sonra tekrar kar yağışı olma ihtimali olabilir işte hava sıcaklığı. Tabii isim normallerini kış şartlarında ama İstanbul'da hissettiğimiz sıcaklık eksi bir ile sıfır derece gibi ama şu anda sıcaklar yedindir 8 derece civarında bu şekilde devam edecek. Bu hafta bir ay kısaca İstanbul'da kar yok şu anda" dedi.