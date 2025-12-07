İstanbul sağanağa teslim olacak! Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yayımladığı hava durumu raporunda İstanbul için sarı kodlu uyarıda bulundu. MGM sağanağın önümüzdeki saatlerde etkisin artıracağını bildirdi.
MGM'nin ardından İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan geldi. AKOM da sağanak yağışın öğle saatlerinde etkisini artıracağını aktardı.
İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde bugün soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağını aktaran AKOM, yeni haftada (pazartesi hariç) parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağını bildirdi.
08.12.2025 – PAZARTESİ
09.12.2025 – SALI
10.12.2025 – ÇARŞAMBA
11.12.2025 – PERŞEMBE
12.12.2025 – CUMA
13.12.2025 – CUMARTESİ