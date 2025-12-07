Menü Kapat
İstanbul sağanağa teslim olacak! Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı İstanbul'a bir uyarı da AKOM'dan geldi. AKOM, gece saatlerinde başlayan sağanak yağış öğle saatlerinde etkisini artıracağını bildirdi. Öte yandan yağışlı havanın gün boyunca etkili olacağı belirtildi. İşte İstanbul hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü () yayımladığı raporunda için sarı kodlu uyarıda bulundu. MGM sağanağın önümüzdeki saatlerde etkisin artıracağını bildirdi.

İSTANBUL'A BİR UYARI DA AKOM'DAN

MGM'nin ardından İstanbul için bir da 'dan geldi. AKOM da yağışın öğle saatlerinde etkisini artıracağını aktardı.

HAFTA İÇİ YAĞIŞ YOK

İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde bugün soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağını aktaran AKOM, yeni haftada (pazartesi hariç) parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağını bildirdi.

İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU...

08.12.2025 – PAZARTESİ

  • MIN: 8°C MAX: 12°C
  • SAĞANAK YAĞMURLU
  • Yağış Miktarı: 7–15 kg arası

09.12.2025 – SALI

  • MIN: 7°C MAX: 12°C
  • PARÇALI VE ÇOK BULUTLU, YEREL YAĞMURLU
  • Yağış Miktarı: Yağış Beklenmiyor

10.12.2025 – ÇARŞAMBA

  • MIN: 7°C MAX: 14°C
  • PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
  • Yağış Miktarı: Yağış Beklenmiyor

11.12.2025 – PERŞEMBE

  • MIN: 8°C MAX: 14°C
  • PARÇALI BULUTLU
  • Yağış Miktarı: Yağış Beklenmiyor

12.12.2025 – CUMA

  • MIN: 9°C MAX: 14°C
  • PARÇALI BULUTLU
  • Yağış Miktarı: Yağış Beklenmiyor

13.12.2025 – CUMARTESİ

  • MIN: 10°C MAX: 15°C
  • AZ BULUTLU VE AÇIK
  • Yağış Miktarı: Yağış Beklenmiyor
