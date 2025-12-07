İstanbul sağanağa teslim olacak! Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yayımladığı hava durumu raporunda İstanbul için sarı kodlu uyarıda bulundu. MGM sağanağın önümüzdeki saatlerde etkisin artıracağını bildirdi.

İSTANBUL'A BİR UYARI DA AKOM'DAN

MGM'nin ardından İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan geldi. AKOM da sağanak yağışın öğle saatlerinde etkisini artıracağını aktardı.

HAFTA İÇİ YAĞIŞ YOK

İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde bugün soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağını aktaran AKOM, yeni haftada (pazartesi hariç) parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağını bildirdi.

İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU...

08.12.2025 – PAZARTESİ

MIN: 8°C MAX: 12°C

SAĞANAK YAĞMURLU

Yağış Miktarı: 7–15 kg arası

09.12.2025 – SALI

MIN: 7°C MAX: 12°C

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU, YEREL YAĞMURLU

Yağış Miktarı: Yağış Beklenmiyor

10.12.2025 – ÇARŞAMBA

MIN: 7°C MAX: 14°C

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU

Yağış Miktarı: Yağış Beklenmiyor

11.12.2025 – PERŞEMBE

MIN: 8°C MAX: 14°C

PARÇALI BULUTLU

Yağış Miktarı: Yağış Beklenmiyor

12.12.2025 – CUMA

MIN: 9°C MAX: 14°C

PARÇALI BULUTLU

Yağış Miktarı: Yağış Beklenmiyor

13.12.2025 – CUMARTESİ