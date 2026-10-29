İstanbul Valiliği duyurdu: Vatan Caddesi kortej geçişi ertelendi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bazı yollar sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı. Resmi törenin yapılacağı Fatih ilçesinde, sabah saat 07.00 itibarıyla Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile bu bulvara bağlanan tüm sokaklarda araç geçişine izin verilmedi.
Ancak Valilik'ten yeni yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan Vatan Caddesi Kortej geçişi, yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan Vatan Caddesi Kortej geçişi, yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Cumhuriyet Bayramı kutlama programı saat 10.30’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılacaktır."