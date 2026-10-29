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Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 09:58

İstanbul Valiliği duyurdu: Vatan Caddesi kortej geçişi ertelendi

İstanbul Valiliği, Vatan Caddesi'nde düzenlenecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kortejinin yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 09:58

’da 29 Ekim kutlamaları kapsamında bazı yollar sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı. Resmi törenin yapılacağı ilçesinde, sabah saat 07.00 itibarıyla Adnan Menderes Bulvarı () ile bu bulvara bağlanan tüm sokaklarda araç geçişine izin verilmedi. 

HABERİN ÖZETİ

İstanbul Valiliği duyurdu: Vatan Caddesi kortej geçişi ertelendi

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Vatan Caddesi'ndeki kortej geçişi yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelenirken, kutlama programı saat 10.30'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacaktır.
Resmi törenin yapılacağı Fatih ilçesinde, sabah saat 07.00 itibarıyla Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile bu bulvara bağlanan tüm sokaklarda araç geçişine izin verilmedi.
Valilik'ten yapılan yeni açıklamaya göre, Vatan Caddesi Kortej geçişi yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Cumhuriyet Bayramı kutlama programı saat 10.30'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılacaktır.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Valiliği duyurdu: Vatan Caddesi kortej geçişi ertelendi

KORTEJ GEÇİŞİ ERTELENDİ

Ancak Valilik'ten yeni yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan Vatan Caddesi Kortej geçişi, yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

İstanbul Valiliği duyurdu: Vatan Caddesi kortej geçişi ertelendi

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan Vatan Caddesi Kortej geçişi, yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Cumhuriyet Bayramı kutlama programı saat 10.30’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılacaktır."

İstanbul Valiliği duyurdu: Vatan Caddesi kortej geçişi ertelendi
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ETİKETLER
#fatih
#İstanbul
#Cumhuriyet Bayramı
#vatan caddesi
#Cemal Reşit Rey Konser Salonu
#Gündem
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