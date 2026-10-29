İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bazı yollar sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı. Resmi törenin yapılacağı Fatih ilçesinde, sabah saat 07.00 itibarıyla Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile bu bulvara bağlanan tüm sokaklarda araç geçişine izin verilmedi.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul Valiliği duyurdu: Vatan Caddesi kortej geçişi ertelendi İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Vatan Caddesi'ndeki kortej geçişi yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelenirken, kutlama programı saat 10.30'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacaktır. Resmi törenin yapılacağı Fatih ilçesinde, sabah saat 07.00 itibarıyla Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile bu bulvara bağlanan tüm sokaklarda araç geçişine izin verilmedi. Valilik'ten yapılan yeni açıklamaya göre, Vatan Caddesi Kortej geçişi yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Cumhuriyet Bayramı kutlama programı saat 10.30'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılacaktır.

KORTEJ GEÇİŞİ ERTELENDİ

Ancak Valilik'ten yeni yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan Vatan Caddesi Kortej geçişi, yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan Vatan Caddesi Kortej geçişi, yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Cumhuriyet Bayramı kutlama programı saat 10.30’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılacaktır."