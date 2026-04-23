İstanbul Valiliği'nden 'hukuka ve insan haklarına aykırı muamele' iddialarına ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, sosyal medyada "Gazze soykırımına tepki gösterdiği için hukuksuz muameleye maruz kaldığı" iddia edilen Ürdün vatandaşı Esraa Mohammad Awad ALJAMAL hakkındaki iddialara cevap verdi. Yapılan açıklamada ALJAMAL'ın 16 Eylül 2025 tarihinde ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu’na yönelik gerçekleştirilen molotoflu saldırı olayının şüphelisi olduğu ve iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Özetle

ÇIKAN İDDİALAR MANİPÜLASYON AMAÇLIDIR

Çeşitli sosyal medya mecralarında “Gazze soykırımına karşı vicdani bir tepki göstermek amacıyla ABD konsolosluğu önünde sesini duyurmaya çalışan Esraa ve ailesine hukuka ve insan haklarına aykırı muamele” şeklinde haber ve paylaşımların yapıldığı görülmektedir. Bu paylaşım ve haberler, manipülasyon amacı taşımakta olup gerçeği yansıtmamaktadır.

Toplumumuzun tamamının Filistin - Gazze konusundaki net duruşu ve tavrı, tüm dünya tarafından bilinmektedir.

Bu duruş ve tavır, kamu kurumlarının da meseleye bakış açısını ve davranış şeklini belirlemektedir.

Ancak terör devleti İsrail’in Filistin - Gazze konusunda alçakça uyguladığı soykırım ve katliamlara gösterilecek tepkilerin, ülkemizi uluslararası mecrada güç duruma düşürmemesi de hayati önem taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki; ülkemizde bulunan tüm yabancı misyon temsilciliklerinin güvenliği, devletimizin sorumluluğu - güvencesi altındadır.

Bahse konu olan Ürdün vatandaşı Esraa Mohammad Awad ALJAMAL, 16.09.2025 tarihinde ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’na yönelik düzenlenen molotoflu saldırı olayı şüphelisi olarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18.09.2025 tarihinde yakalanmış ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Esraa Mohammad Awad ALJAMAL, 21 Nisan 2026 tarihinde İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme suçundan 4 yıl 2 ay, Mala Zarar Verme Suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Mahkeme, hükmün açıklanmasını ileri bir tarihe ertelemiş olup, bu karar sonrasında söz konusu şahıs, Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’nden tahliye edilmiştir.

Esraa Mohammad Awad ALJAMAL tahliye işleminin ardından İçişleri Bakanlığı’nın 2019/5 sayılı genelgesinin 8/2. Maddesi gereği sınır dışı iş ve işlemleri için Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliği tarafından saat 23.45 sıralarında teslim alınmıştır.

Yapılan kontrollerin ardından mahkeme tarafından yurtdışı çıkış yasağı bulunduğu belirlenen Esraa Mohammad Awad ALJAMAL, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bilgi verilerek Ümraniye Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliğince serbest bırakılmış olup şahıs hakkında adli süreç takip edilmektedir.