İstanbul Valiliği'nden 'hukuka ve insan haklarına aykırı muamele' iddialarına ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, sosyal medyada "Gazze soykırımına tepki gösterdiği için hukuksuz muameleye maruz kaldığı" iddia edilen Ürdün vatandaşı Esraa Mohammad Awad ALJAMAL hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı lbildirildi

İstanbul Valiliği'nden 'hukuka ve insan haklarına aykırı muamele' iddialarına ilişkin açıklama
GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 17:06
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 17:06

, sosyal medyada "Gazze soykırımına tepki gösterdiği için hukuksuz muameleye maruz kaldığı" iddia edilen Ürdün vatandaşı Esraa Mohammad Awad ALJAMAL hakkındaki iddialara cevap verdi. Yapılan açıklamada ALJAMAL'ın 16 Eylül 2025 tarihinde ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu’na yönelik gerçekleştirilen molotoflu saldırı olayının şüphelisi olduğu ve iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İstanbul Valiliği, sosyal medyada yer alan Ürdün vatandaşı Esraa Mohammad Awad ALJAMAL hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve şahsın ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na yönelik molotoflu saldırı olayının şüphelisi olduğunu açıkladı.
Esraa Mohammad Awad ALJAMAL, 16 Eylül 2025 tarihinde ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na yönelik gerçekleştirilen molotoflu saldırı olayının şüphelisi olarak yakalanıp tutuklandı.
ALJAMAL, 21 Nisan 2026 tarihinde mahkeme tarafından Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme ve Mala Zarar Verme suçlarından hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkemenin hükmün açıklanmasını ileri bir tarihe ertelemesi sonrası ALJAMAL tahliye edildi.
Tahliyesinin ardından ALJAMAL, İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği sınır dışı işlemleri için emniyete teslim edildi.
Yapılan kontrollerde yurtdışı çıkış yasağı bulunan ALJAMAL, İl Göç İdaresi'ne bilgi verilerek serbest bırakıldı ve adli süreci takip ediliyor.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

ÇIKAN İDDİALAR MANİPÜLASYON AMAÇLIDIR

Çeşitli sosyal medya mecralarında “Gazze soykırımına karşı vicdani bir tepki göstermek amacıyla ABD konsolosluğu önünde sesini duyurmaya çalışan Esraa ve ailesine hukuka ve insan haklarına aykırı muamele” şeklinde haber ve paylaşımların yapıldığı görülmektedir. Bu paylaşım ve haberler, manipülasyon amacı taşımakta olup gerçeği yansıtmamaktadır.

Toplumumuzun tamamının Filistin - Gazze konusundaki net duruşu ve tavrı, tüm dünya tarafından bilinmektedir.

Bu duruş ve tavır, kamu kurumlarının da meseleye bakış açısını ve davranış şeklini belirlemektedir.

Ancak terör devleti İsrail’in Filistin - Gazze konusunda alçakça uyguladığı soykırım ve katliamlara gösterilecek tepkilerin, ülkemizi uluslararası mecrada güç duruma düşürmemesi de hayati önem taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki; ülkemizde bulunan tüm yabancı misyon temsilciliklerinin güvenliği, devletimizin sorumluluğu - güvencesi altındadır.

Bahse konu olan Ürdün vatandaşı Esraa Mohammad Awad ALJAMAL, 16.09.2025 tarihinde ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’na yönelik düzenlenen molotoflu saldırı olayı şüphelisi olarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18.09.2025 tarihinde yakalanmış ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Esraa Mohammad Awad ALJAMAL, 21 Nisan 2026 tarihinde İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme suçundan 4 yıl 2 ay, Mala Zarar Verme Suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Mahkeme, hükmün açıklanmasını ileri bir tarihe ertelemiş olup, bu karar sonrasında söz konusu şahıs, Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’nden tahliye edilmiştir.

Esraa Mohammad Awad ALJAMAL tahliye işleminin ardından İçişleri Bakanlığı’nın 2019/5 sayılı genelgesinin 8/2. Maddesi gereği sınır dışı iş ve işlemleri için Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliği tarafından saat 23.45 sıralarında teslim alınmıştır.

Yapılan kontrollerin ardından mahkeme tarafından yurtdışı çıkış yasağı bulunduğu belirlenen Esraa Mohammad Awad ALJAMAL, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bilgi verilerek Ümraniye Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliğince serbest bırakılmış olup şahıs hakkında adli süreç takip edilmektedir.

