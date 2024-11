İstanbul Valisi Gül duyurdu: 3 terör eylemi engellendi

06 Kasım 2024 12:57 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 13:00

İstanbul Valisi Davut Gül, terör örgütlerine karşı yapılan 2 bin 945 operasyonda 6 bin 23 şahıs yakalandığını ve 621 şahsın tutuklandığını söyledi. Gül ayrıca 3 terör eylemi engellendiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Davut Gül, emniyet verileri aylık değerlendirme toplantısı düzenledi. Vali Gül’e, Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel eşlik etti. AFAD toplantı salonunda yapılan toplantıda önemli veriler açıklandı.

3 TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ

Terörle mücadele ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Davut Gül, "Bu yılın ilk 10 ayında terör örgütlerine karşı yapılan 2 bin 945 operasyonda 6 bin 23 şahıs yakalandı, 621 şahıs tutuklandı, 582 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 3 terör eylemi engellendi. Terörizmle olan mücadelemizin yanında onu besleyen kaynakları da kurutmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede düzenlediğimiz 25 operasyonda ele geçirdiğimiz 8 milyon 483 bin TL ile terörizmin finansmanına darbe vurduk. Terör örgütlerinin başını ezmek için şehrimizin her karışında mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

"162 ORGANİZE SUÇ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ"

Organize suç çetelerinin çökertildiğini söyleyen Vali Gül, “Bir diğer önemli başlık olan organize suçlarla mücadelemiz, kararlılıkla devam ediyor. 2024 yılının ilk 10 ayında 216 operasyonda 162 organize suç çetesi çökertildi. Bin 813 şahıs yakalandı, bin 179 şahıs tutuklandı, 455 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 32 milyar 563 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. İstanbul’umuzun, vatandaşlarımızın huzurunun bozulmasına asla izin vermeyeceğiz. Bir hukuk devleti olan ülkemizde kanunların dışına çıkan herkes; karşısında devletimizi, güvenlik güçlerimizi, adaleti bulacağını unutmasın” şeklinde konuştu.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Uyuşturucuyla mücadelede kararlılık vurgusu yapan Vali Gül, “Yuvaları yıkan, gençlerimizi karanlığa sürükleyen bu küresel belayla en şiddetli şekilde mücadelemize devam ediyoruz. Her zaman vurguluyoruz. Bu bataklığa bir tek vatandaşımızın bile düşmesine, bu illete bir kişinin bile yakalanmasına razı değiliz. Canla başla çalışan güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları sonucunda bu yılın ilk on ayında imal ve ticarete yönelik 8 bin 419 operasyonda 13 bin 789 şahıs yakalandı, 6 bin 710 şahıs tutuklandı, 3 bin 782 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 23 ton uyuşturucu, 35 milyondan fazla hap, 8 bin 73 kök kenevir ele geçirildi. Narkotik Vaka Analiz Sistemi yani NARVAS’a son on ayda 37 bin 789 ihbar yapıldı. 56 bin 652 operasyonda 68 bin 356 şüpheli yakalandı. Bu çerçevede yaptığımız 68 bin 303 denetimden 13 bin 803’ünü okullarımızın açıldığı 9 Eylül’den bugüne gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

"ŞEHRİMİZİ ZEHİR TACİRLERİNDEN VE SOKAK SATICILARINDAN TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ"

Konuşmasına devam eden Gül, “Uyuşturucu ile mücadelede en büyük yardımcımız, evlatlarını herkesten iyi tanıyan annelerimiz. Biliyoruz ki annelerimiz olmadan bu mücadelenin bir tarafı eksik kalır. Bu kapsamda yürütülen En İyi Narkotik Polisi Anne projesiyle 405 bin 953 annemizi bilinçlendirdik. Şehrimizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Mücadelemiz sizlerin de desteğiyle el birliğiyle, güç birliğiyle kararlılıkla devam edecek” diye konuştu.

"RUHSATSIZ SİLAHTAN TUTUKLANAN 54 KİŞİ VAR

Ruhsatsız silahtan tutuklananların sayısı ile ilgili bilgi veren Vali Gül, “1 milyon 31 bin 84 yabancının yaşadığı şehrimizde göçmen tacirlerine karşı ilk 10 ayda yapılan 300 operasyon yapıldı. 739 şahıs yakalandı, 259 şahıs tutuklandı, 123 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 127 araca el konuldu. Dünyaya örnek olan 100 Mobil Göç Noktası aracımızla 586 binden fazla yabancının kontrolleri gerçekleştirildi. 60 binden fazla düzensiz göçmen tespit edildi ve sınır dışı işlemi başlatıldı. Ruhsatsız silahtan tutuklanan 54 kişi var. Meclisteki cezaların artırılması ile birlikte bunun sayısı daha da artacaktır” dedi.