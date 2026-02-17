İstanbul ve Adana'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul ve Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

2 İLDE DEAŞ OPERASYONU

Yapılan açıklama şu şekilde:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü’nün finansal faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında;

Bir sosyal medya hesabı üzerinden DEAŞ Silahlı Terör Örgütü propagandası yapıldığı, Irak ve Suriye’de tutuklu bulunan örgüt mensupları ile ailelerine yardım adı altında fon toplandığı, toplanan paraların örgüt mensuplarına ve ailelerine aktarıldığı yönünde bilgiler elde edilmiştir.

Yapılan çalışmalar neticesinde; sosyal medya hesabı üzerinden örgüt propagandası yapan ve farklı bir şahsa ait hesap üzerinden para toplanmasını sağlayan, söz konusu hesaba para transferi gerçekleştiren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul ve Adana illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.

17.02.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.