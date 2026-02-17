Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Onur Kaya

Bakanlık harekete geçti! Ağır yaptırımlar yolda: LGBT'yi övene hapis cezası geliyor

Aile kurumunun ve toplum yapısının korunması için yasal düzenlemeye gidiliyor. Buna göre LGBT'yi öven ve özendiren kişilere hapis cezası uygulanacak. Ayrıca cinsiyet değişikliğine de sıkı tedbirler getiriliyor. Mahkeme izni ve sağlık raporu olmadan bu ameliyatlara izin verilmeyecek. İzinsiz cinsiyet değiştirenler ve aynı cinsiyetteki kişilerin nişan ve düğün yapması da hapisle cezalandırılacak.

Bakanlık harekete geçti! Ağır yaptırımlar yolda: LGBT'yi övene hapis cezası geliyor
Türkiye Gazetesi
17.02.2026
17.02.2026
Türkiye’de aile yapısının korunması amacıyla LGBT'ye karşı hem Medeni Kanun’da hem de ’nda değişikliğe gidilmesi planlanıyor. 11’inci yargı paketinden son anda çıkarılan cezai düzenlemelerin kısa süre içinde yeniden gündeme getirilmesi bekleniyor.

Bakanlık harekete geçti! Ağır yaptırımlar yolda: LGBT'yi övene hapis cezası geliyor

0:00 242

SIKI KURALLAR GETİRİLİYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı taslağın gerekçesinde, aile kurumunun korunması, toplumun genel ahlak ve değerlerine yapılan saldırıların önlenmesi, tek tipleştirme ve cinsiyetsizleştirme akımlarıyla daha etkin mücadele edilmesinin amaçlandığı belirtildi. Taslakta, cinsiyet değişikliğine sıkı kurallar getiriliyor.

Bakanlık harekete geçti! Ağır yaptırımlar yolda: LGBT'yi övene hapis cezası geliyor

CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNE MAHKEME İZNİ VE SAĞLIK RAPORU ŞARTI

Buna göre, cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse, şahsen başvuruda bulunarak mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini isteyecek. Ancak, iznin verilebilmesi için, talepte bulunan kişinin 25 yaşını doldurmuş olması ve evli olmaması gerekecek. Mevcut kanunda yaş sınırı 18 olarak belirlenmişti.

Ayrıca transseksüel yapıda olup, üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun bulunduğunu ve cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunu Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tam teşekküllü bir eğitim ve araştırma hastanesinin en az üçer ay aralıklarla yapacağı 4 değerlendirme sonucunda vereceği resmî sağlık kurulu raporuyla belgelemesi şart olacak. İzin alınmadan cinsiyet değişikliğine yönelik hiçbir tıbbi müdahale yapılamayacak.

Bakanlık harekete geçti! Ağır yaptırımlar yolda: LGBT'yi övene hapis cezası geliyor

KANUNA AYKIRI CİNSİYET DEĞİŞTİRENE HAPİS

Taslakta, Türk Ceza Kanunu’na (TCK) kurallara aykırı cinsiyet değişikliğine yönelik verilecek cezalar konusunda ekleme yapılıyor. Buna göre, kanunla belirlenen şartlara aykırı olarak kişinin cinsiyetini değiştirmeye yönelik herhangi bir tıbbi müdahalede bulunan faile 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve bin günden 10 bin güne kadar adlî para cezası verilecek.

Bakanlık harekete geçti! Ağır yaptırımlar yolda: LGBT'yi övene hapis cezası geliyor

Cinsiyet değiştirme ameliyatı çocuğa karşı ve yetkili olmayan bir kişi tarafından yapılmışsa söz konusu cezalar bir kat artırılacak. Kanunda belirtilen kurallara aykırı olarak cinsiyetini değiştirmeye yönelik herhangi bir tıbbi müdahale yaptıran kişiye ise bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

LGBT'Yİ ÖVEN VE ÖZENDİRENE DE YAPTIRIM

Taslakta ayrıca alenen teşhircilik yapanların cezası da bir yıldan üç yıla çıkarılıyor. Doğuştan gelen biyolojik cinsiyete ve genel ahlaka aykırı tutum ve davranışta bulunan ya da bulunmayı alenen teşvik eden, öven veya özendiren kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Aynı cinsiyetteki kişilerin nişan veya evlenme töreni yapmaları hâlinde bu kişilere, bir yıl altı aydan, dört yıla kadar hapis cezası verilecek.

Bakanlık harekete geçti! Ağır yaptırımlar yolda: LGBT'yi övene hapis cezası geliyor

"AYNI CİNSİYETTEKİ KİŞİLERİN EVLENMELERİ HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL"

Bu düzenlemenin gerekçesinde, şu görüşlere yer verildi:

"Tek tipleştirme ve cinsiyetsizleştirme akımlarıyla daha etkin mücadele edilmesi amacıyla genel ahlaka aykırı olacak şekilde doğuştan gelen biyolojik cinsiyete karşı tutum ve davranışta bulunmak ya da onu alenen teşvik etmek, bunu övmek veya özendirmek fiilleri suç hâline getirilmektedir. Türk Medeni Kanunu’nun hükümlerine göre evlenme ancak bir erkek ile bir kadın arasında gerçekleşmektedir. Aynı cinsiyetteki kişilerin evlenmeleri hukuken mümkün değildir. Yapılan düzenlemede aynı cinsiyetteki kişilerin nişan veya evlenme töreni yapmaları fiilî suç olarak düzenlenmektedir. Bu durumda nişan veya evlilik töreninin tarafı olan aynı cinsiyetteki kişiler ayrı ayrı cezalandırılacaktır. Düzenlemeyle, fiziki ve ruhsal açıdan sağlıklı bireylerin ve nesillerin yetiştirilmesi ile aile kurumunun ve toplum yapısının korunması amaçlanmaktadır.

