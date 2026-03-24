İstanbul ve Yalova'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düğmeye bastı. Ekipler terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

9 ZANLI YAKALANDI

Bu kapsamda terör örgütü adına faaliyet yürütenlerin ailelerine para aktaran şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.

İstanbul ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 9 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.