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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 08:35
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 08:35

İstanbul'da binlerce polis sahaya indi: 445 gözaltı, milyonluk ceza

İstanbul'da düzenlenen huzur uygulaması kapsamında yüzlerce kişi gözaltına alındı. Yapılan denetimlerde; 3 milyon 30 bin 110 lira para cezası kesildiği bildirildi. İşte detaylar...

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Editor
 Özge Sönmez
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İstanbul'da binlerce polis sahaya indi: 445 gözaltı, milyonluk ceza
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 08:35
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 08:35

tarafından kent genelinde gerçekleştirilen iki aşamalı "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirildi. Binlerce polisin görev aldığı uygulamada, milyonlarca lira ceza yazıldı. 

UMUMA AÇIK YERLER DENETLENDİ

Uygulamanın ilk aşamasında, saat 20.30-22.30 arasında 189 noktada bin 171 personelin katılımıyla sabit yol denetimleri yapıldı. Denetimlere helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.30-00.30 arasında bin 79 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

Uygulamada 282 bin 43 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 538 kişi ile 79 yoklama kaçağının yakalandığı uygulamada toplam 445 şüpheli gözaltına alındı.

3 MİLYONU AŞKIN CEZA YAZILDI

Denetimlerde 23 ruhsatsız tabanca, 7 tüfek ve 8 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ayrıca 877 gram uyuşturucu, 605 adet uyuşturucu hap ile bunun ticaretinden elde edildiği tespit edilen 1290 lira ve 10 dolar bulundu.

Toplam 372 umuma açık yerin denetlendiği uygulamada, 3 iş yerine işlem yapıldı.

Yabancı uyruklu 8 kişi hakkında işlem yapılırken 34 kişiye de idari işlem gerçekleştirildi.

Trafik denetimlerinde ise 38 bin 892 araç ve bin 742 motosiklet kontrol edildi.

Denetimlerde 2 bin 835 araç ve motosiklet ile 26 sürücüye işlem yapıldı.

Toplam 3 milyon 30 bin 110 lira para cezası kesilen uygulamada, 10 araç ile 2 motosiklet trafikten men edildi.

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#polis
#istanbul emniyet müdürlüğü
#Gbt
#Deniz Limanı Şube Müdürlüğü
#Huzur İstanbul Uygulaması
#Gündem
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