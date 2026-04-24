İstanbul'da büyük vurgun! Danimarkalı firmayı 211 milyon dolandırdı: Çalışanları susturmak için 200 bin lira maaş verdi

İstanbul'da çalışanı oldukları Danimarka menşeli ambalaj şirketini 211 milyon lira dolandırdıkları ortaya çıkan 3 şüpheli tutuklandı. Şirket çalışanlarının durumu fark etmesi sonucu susmaları için 200 bin lira maaşa bağladıkları ortaya çıktı.

İstanbul'da büyük vurgun! Danimarkalı firmayı 211 milyon dolandırdı: Çalışanları susturmak için 200 bin lira maaş verdi
GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 12:08
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 12:13

Danimarka menşeli bir şirketin İstanbul'daki genel müdürünün, çalışanları tarafından 211 milyon lira dolandırıldıkları ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde şirketin finans direktörünün, kendisine yardım eden başka bir çalışan adına paravan şirket kurdurarak çalıştığı şirkete danışmanlık hizmeti verdirdiği, paravan şirketin hisselerinin 3'te 2'sini de bir süre sonra kendi üzerine aldığı belirlendi.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'da büyük vurgun! Danimarkalı firmayı 211 milyon dolandırdı: Çalışanları susturmak için 200 bin lira maaş verdi

Danimarka menşeli bir şirketin İstanbul'daki genel müdürünün, çalışanları tarafından 211 milyon lira dolandırıldıkları ihbarı üzerine yapılan incelemelerde, finans direktörünün paravan şirket kurarak danışmanlık adı altında para aldığı ve durumu fark eden bir muhasebe çalışanına 200 bin lira maaşla susturma teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.
Şirketin finans direktörü, kendisine yardım eden başka bir çalışan adına paravan şirket kurdurarak çalıştığı şirkete danışmanlık hizmeti verdiği, paravan şirketin hisselerinin 3'te 2'sini de kendi üzerine aldığı belirlendi.
Durumu fark eden bir muhasebe çalışanına, şikayet etmemesi karşılığında aylık 200 bin lira maaş teklif edildiği, bu çalışanın ayrıca şirketten de 80 bin lira maaş aldığı tespit edildi.
Şüphelilerin 2024'ten bu yana toplam 211 milyon 150 bin 349 liralık para akışı ile dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.
Ele geçirilen paranın 80 milyonluk kısmıyla yeni açılan şirketin vergisinin ödendiği ortaya çıktı.
Polis ekipleri tarafından Bakırköy, Beylikdüzü ve Başakşehir'de düzenlenen operasyonla 2'si kadın 3 şüpheli yakalandı.
Yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
SÖYLEMESİNLER DİYE 200 BİN LİRA MAAŞ VERMİŞLER

Şüphelilerin, durumu fark eden şirketin bir muhasebe çalışanını da şikayet etmemesi karşılığında aylık 200 bin lira maaşa bağladıkları tespit edildi. Muhasebe çalışanının şirketten de 80 bin lira maaş aldığı öğrenildi.

Şüphelilerin 2024'ten bu yana toplam 211 milyon 150 bin 349 liralık para akışı ile yaptıkları, ele geçirdikleri paranın 80 milyonluk kısmı ile yeni açtıkları şirketin vergisini ödedikleri ortaya çıktı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri Bakırköy, Beylikdüzü ve Başakşehir'de düzenledikleri operasyonla 2'si kadın 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin cep telefonu aramalarında, yakalanacakları takdirde polise verecekleri ifade için videolu hazırlık yaptıkları, benzer ifadeler vermeye çalıştıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

