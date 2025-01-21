İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Örgüte para transferi yapıyorlarmış: 2 şüpheli yakalandı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Ocak 2025 09:55 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 09:56
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar sürüyor. Ekipler, İstanbul'da DEAŞ'a silah yardımı amacıyla para transferi yapan şahısların peşine düştü. Operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "Mazlumlara destek" isimli sosyal medya platformu aracılığıyla DEAŞ silahlı terör örgütü için para toplayan 16 şüpheli tespit edildi.
ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ
Bu kapsamda bugün sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Arama esnasında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı