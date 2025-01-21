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İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Örgüte para transferi yapıyorlarmış: 2 şüpheli yakalandı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Ocak 2025 09:55 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 09:56
İstanbul&#039;da DEAŞ operasyonu! Örgüte para transferi yapıyorlarmış: 2 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar sürüyor. Ekipler, İstanbul'da DEAŞ'a silah yardımı amacıyla para transferi yapan şahısların peşine düştü. Operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul​ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma​ kapsamında "Mazlumlara destek" isimli sosyal medya platformu aracılığıyla DEAŞ silahlı terör örgütü için para toplayan 16 şüpheli tespit edildi.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Örgüte para transferi yapıyorlarmış: 2 şüpheli yakalandı - 1. Resim

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Bu kapsamda bugün sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Arama esnasında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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