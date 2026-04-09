Gündem
Editor
Editor
 | Baran Aksoy

İstanbul’da işgalci İsrail ve ABD'ye karşı yüzlerce araçlık konvoy!

İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde, işgalci İsrail ve ABD’nin bölgede gerçekleştirdiği hain saldırılara tepki göstermek amacıyla dikkat çeken bir eyleme imza attı. Yüzlerce aracın katılımıyla bir araç konvoyu düzenlendi. Zulme karşı düzenlenen konvoy, ABD Konsolosluğu önünde sona erdi.

Fatih Vatan Caddesi’nde toplanan konvoy, saat 21.00’da hareket ederek İsrail Konsolosluğu önünden geçti. Saldırılar ve yaşanan can kayıplarına tepki göstermek amacıyla düzenlenen konvoy, ABD Konsolosluğu önünde sona erdi.

Konvoya katılan vatandaşlar, araçlarına astıkları bayraklar ve pankartlarla saldırıları protesto etti. Güzergâh boyunca araç sayısı sürekli olarak artarken, çevredeki vatandaşlar da konvoya destek verdi. Düzenlenen konvoy öncesinde basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını İstanbul Genç İHH Başkanı Muaz Talha Demirtaş yaptı.

"TELAFİSİ İMKANSIZ ACILARA VE YIKIMLARA YOL AÇIYORLAR"

Konvoy öncesi açıklamalarda bulunan İstanbul Genç İHH Başkanı Muaz Talha Demirtaş, “İslam coğrafyalarında bugün büyük zulümlere şahitlik ediyoruz. İsrail ve onun en büyük hamisi ABD tarafından yürütülen sistematik saldırganlık politikaları; Filistin’den Yemen’e, Lübnan’dan Suriye’ye ve son olarak İran’a uzanan geniş bir sahada telafisi imkansız acılara ve yıkımlara yol açıyor” şeklinde ifade etti.

"HER SAAT, HER DAKİKA ACI HABERLER GELİYOR"

Konuşmasına devam eden Muaz Talha Demirtaş, “İşgalci rejim, arkasına aldığı ABD başta olmak üzere küresel şer odaklarıyla birlikte coğrafyamızı topyekûn bir ateş çemberine sürüklemek istiyor. Kundaktaki bebekler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve siviller bombaların hedefi oluyor. Coğrafyamızdan her saat, her dakika acı haberler geliyor. Amaçları, coğrafyamızı parçalamak, halkları birbirine kırdırmak ve "Büyük İsrail" hayali uğruna Ortadoğu’yu bir kan gölüne çevirmek” şeklinde konuştu.

“ADALETİN OLMADIĞI BİR YERDE BARIŞTAN SÖZ EDİLEMEZ”

Son olarak dünyaya seslenen Muaz Talha Demirtaş, “Uluslararası toplumu, İsrail ve ABD’nin hukuk tanımaz saldırganlığına karşı somut adımlar atmaya; İslam dünyasını, birlik ve beraberlik içerisinde bu zulme karşı tek ses olmaya; İnsan hakları örgütlerini, bölgedeki savaş suçlarını belgeleyerek sorumluların yargılanması için harekete geçmeye davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki; adaletin olmadığı bir yerde barıştan söz edilemez. Zulme rıza göstermek zulümdür; bizler bu zulümleri lanetliyor ve mazlum halkların yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Zulme karşı düzenlenen konvoy, ABD Konsolosluğu önünde sona erdi.

