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 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 21:21
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 22:20

İstanbul'da maraton kısıtlamaları başlıyor: Köprü, tünel ve toplu taşımada dikkat edilmesi gerekenler

İstanbul'da yarın yola çıkacaklar dikkat! 48. İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli dahil çok sayıda güzergahta ulaşım kısıtlaması uygulanacak. Metrobüs, tramvay ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarının seferlerinde de değişiklik yapılacak.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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İstanbul'da maraton kısıtlamaları başlıyor: Köprü, tünel ve toplu taşımada dikkat edilmesi gerekenler
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 21:21
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 22:20

48. , yarın gerçekleştirilecek. Dünyanın kıtalar arasında koşulan tek maratonu olma özelliğini taşıyan organizasyona 42 kilometrede 8 bin 427, 15,5 kilometrede 14 bin 781, kurumsal koşuda 17 bin 471 ve halk koşusunda 5 bin olmak üzere toplam 143 ülkeden 45 bin 679 kişi kayıt yaptırdı.

İstanbul'da maraton kısıtlamaları başlıyor: Köprü, tünel ve toplu taşımada dikkat edilmesi gerekenler

0:00 323
HABERİN ÖZETİ

İstanbul'da maraton kısıtlamaları başlıyor: Köprü, tünel ve toplu taşımada dikkat edilmesi gerekenler

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu, 143 ülkeden 45.679 kişinin katılımıyla yarın gerçekleştirilecek.
Maraton, 42 kilometrede 8 bin 427, 15,5 kilometrede 14 bin 781, kurumsal koşuda 17 bin 471 ve halk koşusunda 5 bin katılımcıyla düzenlenecek.
42 kilometrelik parkurda 27 erkek ve 16 kadın olmak üzere 43 elit atlet mücadele edecek.
Tekerlekli sandalye yarışı 08.45'te, 42 kilometrelik ana yarış 09.00'da başlayacak.
42 kilometre yarışı Sultanahmet Meydanı'nda, 15,5 kilometrelik mücadele Yenikapı'da, Kurumsal Koşu ve Halk Koşusu ise Dolmabahçe'de son bulacak.
42 kilometre yarışını ilk sırada tamamlayan sporcular 50'şer bin dolar para ödülü kazanacak.
Maraton nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'ten itibaren, Avrasya Tüneli dahil tüm parkur ise saat 06.00'dan sonra trafiğe kapatılacak.
Maraton kapsamında 590 emniyet personeli görev yapacak.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan maratonun 42 kilometrelik parkurunda 27 erkek ve 16 kadın olmak üzere 43 elit atlet mücadele edecek.

Erkeklerde 2024 yılının şampiyonu Dejene Debela, Amdework Walelegn ve Sufaro Woliyi, kadınlarda ise son şampiyon Bizuager Aderra, Judith Korir ve Veronicah Maina öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

İstanbul'da maraton kısıtlamaları başlıyor: Köprü, tünel ve toplu taşımada dikkat edilmesi gerekenler

SAAT 09.00'DA BAŞLAYACAK

Türkiye İş Bankası 48. Maratonu, 'nün Anadolu Yakası girişinden başlayacak.

Organizasyonda ilk olarak saat 08.45'te tekerlekli sandalye yarışının startı verilecek. Maratonun 42 kilometrelik ana yarışı ise saat 09.00'da başlayacak.

HALK KOŞUSU 12.14'TE YAPILACAK

Üç grup halindeki 15,5 kilometre yarışı, saat 09.19, 09.38 ve 10.05'te başlayacak. Kurumsal koşunun ilk startı saat 10.32'de, halk koşusunun başlangıcı ise saat 12.14'te yapılacak.

42 kilometre yarışı Sultanahmet Meydanı'nda, 15,5 kilometrelik mücadele Yenikapı'da, Kurumsal Koşu ve Halk Koşusu ise Dolmabahçe'de son bulacak.

İstanbul'da maraton kısıtlamaları başlıyor: Köprü, tünel ve toplu taşımada dikkat edilmesi gerekenler

YARIŞ ÖDÜLLERİ

48. İstanbul Maratonu'nda 42 kilometre yarışını ilk sırada tamamlayan sporcular, 50'şer bin dolar para ödülünün sahibi olacak.

Parkur rekorunun kırılması halinde şampiyonlara 5'er bin dolar daha verilecek. Kadınlarda ve erkeklerde ilk 8'e girecek atletlere verilecek para ödülü, 190 bin dolar olacak.

Yerli atletler kategorisinde ilk 5'e giren sporculara ise toplam 500 bin lira ödül dağıtılacak.

Organizasyonda tüm kategoriler dikkate alındığında dereceye girecek atletlere verilecek para ödülü, 12 milyon lirayı bulacak.

İstanbul'da maraton kısıtlamaları başlıyor: Köprü, tünel ve toplu taşımada dikkat edilmesi gerekenler

İSTANBUL'DA MARATON SEBEBİYLE KAPATILACAK YOLLAR

Maraton için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak.

Saat 03.00'ten itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, saat 06.00'dan sonra ise Avrasya Tüneli dahil tüm parkur trafiğe kapanacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 14.00'te, Avrasya Tüneli saat 15.00'te, tüm parkur ise saat 15.30'da yeniden trafiğe açılacak.

İstanbul'da maraton kısıtlamaları başlıyor: Köprü, tünel ve toplu taşımada dikkat edilmesi gerekenler

TOPLU TAŞIMADA YAPILACAK DÜZENLEMELER

İETT'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, maraton nedeniyle metrobüs hatlarında sefer düzenlemesi yapıldığı belirtildi.

Yarın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 03.00-15.00 saatlerinde araç trafiğine kapatılacağı bildirilen açıklamada, "Metrobüs araçlarımız maraton boyunca Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme istasyonları arasında hizmet veremeyecektir. Anadolu Yakası'na ulaşım sağlamak isteyen yolcularımız, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahını kullanan İETT otobüs hatlarımızdan ve raylı sistemlerden yararlanabilirler." ifadesi kullanıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada da maraton dolayısıyla 1 Kasım Pazar günü T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferlerinde bazı değişikliklere gidildiği belirtilerek, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz 06.00-07.00 saatlerinde normal işletme düzeninde, 07.00-17.00 saatlerinde Bağcılar-Beyazıt istasyonları arasında yapılacaktır." bilgisi verildi.

Maratona katılacak sporcuların göğüs numaralarını ve görevli kartlarını göstererek 06.00-17.00 saatlerinde tüm hatları ücretsiz kullanabileceği kaydedildi.

Şehir Hatları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da yarınki maraton sebebiyle Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş ve Kabataş-Adalar hattındaki bazı vapur seferlerinin yapılmayacağı bildirildi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINACAK

 İstanbul'da yarın düzenlenecek 48. İstanbul Maratonu kapsamında 590 emniyet personeli görev yapacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 08.45'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başlayacak maraton kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce bazı tedbirler alındı.

Bu çerçevede, 296 noktada, 120 ekip, 131 motosikletli unsur, 23 çekici, 165 yaya personeli olmak üzere 590 personelle etkinlik güzergahında ve çevresinde tüm tedbirlerin en üst seviyede uygulanması planlanıyor.

Öte yandan, maraton güzergahındaki Barbaros Bulvarı, Dolmabahçe, Meclis-i Mebusan, Kennedy, Rauf Orbay ile Alemdar caddeleri, Galata Köprüsü, Sultanahmet Meydanı, Avrasya Tüneli ve buralara çıkan cadde ve sokaklar saat 06.00'da trafiğe kapatılacak.

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#İstanbul
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#15 Temmuz Şehitler Köprüsü
#istanbul maratonu
#Dünya Atletizm Birliği
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