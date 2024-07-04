İstanbul'da şoke eden olay! Dairede ölüme terk edilmiş 85 kedi bulundu

04 Temmuz 2024 14:46 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 14:52

Şişli'de sözde hayvansever bir kadının kedilere eziyet ettiği ortaya çıktı.

İzzetpaşa Mahallesi'de çevre sakinleri bölgede kötü koku nedeniyle belediyeye bir ihbarda bulundu.

Ekipler gelip baktıklarında kokunun kaynağının bir depo olduğunu tespit etti.

İçerde onlarca kediyi gören veteriner ekipleri durumu hemen Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine (HAYDİ) bildirdi.

HEPSİ HASTALIKLI ÇIKTI

HAYDİ polisleri olay yerine gittiklerinde onları işyerinin sahibi T.K. kendilerine bu depoda kızı G.B.'nin sokaktan kedileri toplayıp getirdiği ve burada baktığını söyledi.

Ekiper kapıyı açıp içeri girdiklerinde 85 adet kedinin son derece kötü şartlarda ve sağlıksız şartlarda bakıldığını hemen hepsinin de hastalıklı olduğunu tespit etti.

MUHAFAZA ALTINA ALINDILAR

Şişli Belediyesi Veteriner İşleri görevlileri vasıtasıyla dükkan içerisinde bulunan 85 adet çeşitli ırklarda kedi muhafaza altına alındı.

Haydi polisi birkaç gün sonra Veteriner İşleri Müdürlüğüne geçip, hayvanların takibini de yaptı.

Burada Sorumlu Veteriner Hekimle birlikte hayvanlar üzerinde yapılan kontrollerde hayvanların tümünün bakımlarının ve beslenmelerinin ciddi şekilde ihmal edildiği, hastalıklı hayvanların tedavilerinin yapılmadığı ve hayvanlara kötü davranıldığı tespit edildi.