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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 06:27
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 06:40

İstanbul'da ulaşıma maraton ayarı: 1 Kasım'da bu yollar kapalı

İstanbul Maratonu nedeniyle 1 Kasım'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'ten, Avrasya Tüneli ve Galata Köprüsü ise 06.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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İstanbul'da ulaşıma maraton ayarı: 1 Kasım'da bu yollar kapalı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 06:27
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 06:40

, 1 Kasım'da düzenlenecek için alınan trafik tedbirlerini açıkladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafındün düzenlenen plana göre gece itibarıyla kısıtlamalar başlayacak.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'da ulaşıma maraton ayarı: 1 Kasım'da bu yollar kapalı

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Kasım'da düzenlenecek İstanbul Maratonu nedeniyle alınacak trafik tedbirlerini duyurdu.
1 Kasım'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yolları saat 03.00'ten itibaren trafiğe kapatılacak.
Avrasya Tüneli ve Galata Köprüsü saat 06.00'dan itibaren çift yönlü trafiğe kapatılacak.
Avrupa ve Anadolu yakasında maraton güzergahı boyunca birçok cadde ve sokak trafiğe kapalı olacak.
Trafiğe kapatılan yollar için alternatif güzergahlar belirlendi.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce alınan karar kapsamında, ve buna bağlantı sağlayan bazı yollar saat 03.00 itibarıyla araç trafiğine kapatılacak.

İSTANBUL TRAFİĞİNE MARATON DÜZENLEMESİ

Bu kapsamda Güney Zincirlikuyu ayrımı, Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası, Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen ayrımları kapama noktası, Gayrettepe Melas Otel önü D-100 kara yolu güney katılımı, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu ve Sait Çiftçi D-100 kara yolu güney katılımları ile varyant üzerindeki bağlantı noktalarında trafik akışı durdurulacak.

Kısıklı Caddesi ve Mahir İz Caddesi Altunizade Köprüsü'nün üzerinde D-100 kuzey yönüne katılımlar, Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey yönüne bağlantı ile Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzey katılımı da trafiğe kapatılacak.

Bu noktalarda sürücüler Büyükdere, Balmumcu, Levent, Sarıyer, Çamlıca Bağlantı Yolu, Ünalan, Ataşehir ve Beşiktaş'a sevk edilecek.

İstanbul'da ulaşıma maraton ayarı: 1 Kasım'da bu yollar kapalı

AVRASYA TÜNELİ VE GALATA KÖPRÜSÜ ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILACAK

Maraton nedeniyle saat 06.00 itibarıyla ve çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.

Aynı saatten itibaren Ragıp Gümüşpala, Reşadiye, Kennedy ve Rauf Orbay caddelerinde de trafik akışı çift yönlü durdurulacak.

Havuzlu Kavşak Alt Geçidi, Ankara, Alemdar, Divanyolu, Ahırkapı, Genç Osman, Gazi Mustafa Kemalpaşa ve Namık Kemal caddeleri ile Aksakal Sokağı da trafiğe kapatılacak yerler arasında yer alacak.

Bu bölgelerde alternatif güzergahlar, D-100 kara yolu, Yeni Havaalanı Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı, 10. Yıl Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Atatürk Bulvarı olarak belirlendi.

Saat 06.00 itibarıyla Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 kuzey katılımı, TAT Towers önü, metrobüs durakları, Balmumcu tünel girişi, Balmumcu Kavşak, Merkez Komutanlığı, Yıldız, Serencebey, Dolmabahçe, Kabataş, Salı Pazarı, Fındıklı, Tophane, Kemeraltı, Perşembe Pazarı, Boğazkesen ve Kadırgalar Caddesi altbaş ışıklar, Ressam Hamdibey, Bostancı Veli, Abbasağa, Mete Kavşağı Bedri Karafakihoğlu, İnebolu, Akyol ile Hasfırın sokakları trafiğe kapalı olacak.

Ayrıca, Sabancı Lisesi, Çiğdem, Beşiktaş İskele, İnönü Cadde Başı AKM ve İnönü Cadde MKE önü sokakları, Ortaköy dönüşleri, Beşiktaş Meydanı, Karaköy Meydanı, Deniz Liman çıkışı, Revani Sokağı gelişi, Mebusan yokuşu Sokağı başı, Boğazkesen Caddesi Defterdar Yokuşu gidişleri, Refik Saydam Caddesi'nden ve Atatürk Köprüsü'nden Perşembe Pazarı'na giriş, Şişhane'deki meydandan Bankalar Caddesi'ne girişi, Dereboyu Caddesi Muvakkit Sokağı'nın girişi trafiğe kapatılacak yollar arasında yer alacak.

Çırağan, Tersana, Meclis-i Mebusan, Dolmabahçe, Kemeraltı, Necatibey ve Dolmabahçe Gazhane Caddeleri ile Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı ışıklardan iniş istikameti, Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan ile Yıldız ışıklar arası, Ortaköy Meydanı Beşiktaş istikameti, Palangalar Işıklar Beşiktaş Meydanı istikameti araç trafiğine kapatılacak.

Trafiğe kapatılan noktalara gelen sürücüler, bulundukları güzergaha göre Sarıyer, Zincirlikuyu, Balmumcu, Palangalar Caddesi, Taksim, Maçka, Tarlabaşı Bulvarı, Unkapanı Köprüsü, Akyol Sokağı içerisine, Defterdar Yokuşu, Divan Kavşağı, Asker Ocağı Caddesi, Okçu Musa Caddesi ve Kuruçeşme'ye yönlendirilecek.

İstanbul'da ulaşıma maraton ayarı: 1 Kasım'da bu yollar kapalı

ANADOLU YAKASI'NDA KAPATILACAK YOLLAR

Anadolu Yakası'nda, saat 06.00'dan itibaren Kısıklı Caddesi Altunizade Köprüsü'nden D-100 kara yolu güney yönüne katılım ile Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 kara yolu güney bağlantısı trafiğe kapatılacak.

Şile Yolu'nun Libadiye Kavşağı ile Kısıklı Caddesi arasındaki bölümü, Avrasya Tüneli D-100 kuzey yolu girişleri ve Mahir İz Caddesi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ile Akagündüz Sokağı kavşağından itibaren aynı yolda araç geçişine izin verilmeyecek.

Gümüşyolu Caddesi'nin Baba Nakkaş Sokağı kesişiminden, Yalıboyu Caddesi'nin Beylerbeyi Çamlıca Caddesi kesişiminden ve Abdullahağa Caddesi'nin Kuzguncuk Caddesi kesişiminden itibaren Beylerbeyi yönüne trafik akışı durdurulacak.

Abdullahağa Caddesi'nin Eski Çınar Sokağı kesişiminden Beylerbeyi yönüne ve Kısıklı Caddesi, Bağlaryolu Sokağı ile Nurbaba Sokağı kavşağından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne geçişler de kapatılacak.

Sürücüler, Nuhkuyusu Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanabilecek.

 

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ETİKETLER
#15 Temmuz Şehitler Köprüsü
#avrasya tüneli
#istanbul emniyet müdürlüğü
#galata köprüsü
#istanbul maratonu
#Gündem
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