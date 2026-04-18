Gündem
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

İstanbul'da yarın trafik duracak! Birçok yol kapatılıyor: İşte kapanacak yollar...

Pazar günü gerçekleştirilecek 21. İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle megakentte ulaşım alarmı verildi; 19 binden fazla koşucunun parkura çıkacağı dev organizasyon için Fatih ve Beyoğlu’nun can damarı olan yollar saatlerce kapalı kalacak. İşte detaylar...

GİRİŞ:
18.04.2026
İstanbul, yarın düzenlenecek olan 21. İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle hareketli bir güne uyanıyor. Toplamda 19 bin 100 sporcunun ter dökeceği organizasyon kapsamında, Fatih ve Beyoğlu bölgelerinde ulaşım akışı geçici olarak durdurulacak. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları kullanmaları öneriliyor.

İstanbul'da yarın düzenlenecek 21. İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle Fatih ve Beyoğlu bölgelerinde ulaşım akışı geçici olarak durdurulacak.
19 bin 100 sporcunun katılacağı organizasyon kapsamında Fatih ve Beyoğlu'nda ulaşım duracak.
Trafik düzenlemesi saat 04.30'da başlayacak ve saat 13.30'a kadar devam edecek.
Galata Köprüsü, Atatürk Köprüsü, Karaköy, Eminönü, Sirkeci, Sarayburnu, Balat, Ayvansaray, Cibali, Unkapanı, Kumkapı ve Yenikapı'da bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapalı olacak.
Balat bölgesinden başlayarak saat 11.05'ten itibaren kapalı yollar kademeli olarak trafiğe açılacak.
YARIŞ PARKURU SABAHA KARŞI KAPANACAK

21K ve 10K kategorilerinde gerçekleştirilecek koşu için trafik düzenlemesi saat 04.30 itibarıyla başlayacak. Yarışın güvenli bir şekilde tamamlanması amacıyla uygulanan yasaklar, saat 13.30’a kadar devam edecek. Balat bölgesinden başlamak üzere, kapalı yollar saat 11.05’ten itibaren kademeli olarak trafiğe yeniden açılmaya başlanacak.

İŞTE TRAFİĞE KAPATILACAK BÖLGE VE CADDELER

Yarın yapılacak maraton nedeniyle araç trafiğine kapalı olacak noktaların tam listesi şu şekildedir:

GALATA VE ATATÜRK KÖPRÜSÜ

Galata Köprüsü ve Atatürk (Unkapanı) Köprüsü tamamen trafiğe kapalı olacak.

KARAKÖY VE EMİNÖNÜ

Kemeraltı Caddesi, Tersane Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Reşadiye Caddesi çevresi.

SİRKECİ VE SARAYBURNU

Ankara Caddesi, Sirkeci İstasyon Caddesi, Yalı Köşkü Caddesi ve Gülhane Parkı sahil girişi.

BALAT VE AYVANSARAY

Abdülezelpaşa Caddesi, Ayvansaray Caddesi, Mürsel Paşa Caddesi ve Savaklar Caddesi.

CİBALİ VE UNKAPANI

Kadir Has Caddesi, Atatürk Bulvarı bağlantısı ve Yavuz Sinan Camii Sokak.

KUMKAPI VE YENİKAPI

Namık Kemal Caddesi, Avrasya Tüneli “U” dönüşü noktası ve sahil yolu bağlantıları.

SOKAK DETAYLARI

BölgeKapanacak Sokak ve Caddeler
AyvansarayAyvansaray Kavşağı, Kuyusu Sokağı, Çember Sokak, Çınçınlı Çeşmesi Sokak, Ferruh Kayha Sokak, Balat Kapısı Sokak.
EminönüKıble Çeşme Caddesi, Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi, Asmaaltı Caddesi, Kalçin Sokak.
KüçükpazarYeni Hayat Sokak, Kazancılar Caddesi, Küçükpazar Caddesi.
KumkapıAksaka Sokağı, Şair Sermet Sokak, Kumluk Sokak, Çap Ariz Sokak.
CankurtaranAhırkapı Caddesi, Kalyon Otel Restoran önü.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş transferde gövde gösterisi yapacak! 7 oyuncu ile yollar ayrılıyor: 5 yeni yıldız yolda
Cinayet işledi, yakalanmamak için ameliyat ile yüzünü değiştirdi! Firari zanlı, 7 yıl sonra yakayı ele verdi
Gençlerbirliği - Galatasaray maçı öncesi kritik gelişme! Dursun Özbek kesenin ağzını açtı: Derbi öncesi dev prim
ETİKETLER
#Kapalı Yollar
#trafik düzenlemesi
#Spor Etkinliği
#İstanbul Yarı Maratonu
#Fatih Beyoğlu
#Gündem
