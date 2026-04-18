İstanbul'da yarın trafik duracak! Birçok yol kapatılıyor: İşte kapanacak yollar...

İstanbul, yarın düzenlenecek olan 21. İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle hareketli bir güne uyanıyor. Toplamda 19 bin 100 sporcunun ter dökeceği organizasyon kapsamında, Fatih ve Beyoğlu bölgelerinde ulaşım akışı geçici olarak durdurulacak. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları kullanmaları öneriliyor.
21K ve 10K kategorilerinde gerçekleştirilecek koşu için trafik düzenlemesi saat 04.30 itibarıyla başlayacak. Yarışın güvenli bir şekilde tamamlanması amacıyla uygulanan yasaklar, saat 13.30’a kadar devam edecek. Balat bölgesinden başlamak üzere, kapalı yollar saat 11.05’ten itibaren kademeli olarak trafiğe yeniden açılmaya başlanacak.
Yarın yapılacak maraton nedeniyle araç trafiğine kapalı olacak noktaların tam listesi şu şekildedir:
Galata Köprüsü ve Atatürk (Unkapanı) Köprüsü tamamen trafiğe kapalı olacak.
Kemeraltı Caddesi, Tersane Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Reşadiye Caddesi çevresi.
Ankara Caddesi, Sirkeci İstasyon Caddesi, Yalı Köşkü Caddesi ve Gülhane Parkı sahil girişi.
Abdülezelpaşa Caddesi, Ayvansaray Caddesi, Mürsel Paşa Caddesi ve Savaklar Caddesi.
Kadir Has Caddesi, Atatürk Bulvarı bağlantısı ve Yavuz Sinan Camii Sokak.
Namık Kemal Caddesi, Avrasya Tüneli “U” dönüşü noktası ve sahil yolu bağlantıları.
|Bölge
|Kapanacak Sokak ve Caddeler
|Ayvansaray
|Ayvansaray Kavşağı, Kuyusu Sokağı, Çember Sokak, Çınçınlı Çeşmesi Sokak, Ferruh Kayha Sokak, Balat Kapısı Sokak.
|Eminönü
|Kıble Çeşme Caddesi, Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi, Asmaaltı Caddesi, Kalçin Sokak.
|Küçükpazar
|Yeni Hayat Sokak, Kazancılar Caddesi, Küçükpazar Caddesi.
|Kumkapı
|Aksaka Sokağı, Şair Sermet Sokak, Kumluk Sokak, Çap Ariz Sokak.
|Cankurtaran
|Ahırkapı Caddesi, Kalyon Otel Restoran önü.