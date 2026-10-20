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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 12:15

İstanbul’daki sel felaketinde acı haber: Ahmet Derin'in cansız bedeni Haliç’te bulundu

İstanbul'da geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketinde akıntıya kapılarak kaybolan Ahmet Derin isimli vatandaşın cansız bedeni Haliç'te bulundu. Böylece İstanbul'da sel felaketinde can kaybı 7'ye yükseldi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 12:15

'da geçtiğimiz hafta etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle yaşanan sel felaketinde can kaybı arttı. Sel felaketinde kaybolan şahısların bulunması için aralıksız çalışma yürüten Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri sel sularına kapılan Ahmet Derin isimli vatandaşın cansız bedenine ulaştı. yaptığı açıklamada, Haliç açıklarında bulunan cesedin Derin’e ait olduğunu açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul’daki sel felaketinde acı haber: Ahmet Derin'in cansız bedeni Haliç’te bulundu

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da selde kaybolan son kişinin cansız bedenine Haliç açıklarında ulaşıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri arama çalışmalarını sürdürdü.
Son kayıp şahıs olduğu değerlendirilen kişinin cansız bedenine Haliç açıklarında ulaşıldı.
Cansız bedenin sel sularına kapılan Ahmet Derin olduğu değerlendiriliyor.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bulunan cesedin sel nedeniyle kaybolan Ahmet Derin’e ait olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde: 

İlimizde meydana gelen sel sonrasında başlayan arama kurtarma çalışmaları kapsamında; 20.10.2026 Salı günü saat 11.00 sıralarında Eyüpsultan İlçesi Altın Boynuz Sosyal Tesisleri açıklarında bir insan bedenine ulaşılmıştır. Yapılan incelemede cesedin, sel nedeniyle kaybolan Ahmet Derin’e ait olduğu tespit edilmiştir.

Meydana gelen afette hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükselmiş olup, arama - kurtarma çalışmalarına kayıp şahıs kalmadığı için son verilmiştir.

SON ANLARI YÜREK YAKTI

Ahmet Derin'in sel sırasında bir araca tutunmaya çalıştığı anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Derin'in sel suları içinde araca tutunmaya çalıştığı görüldü.

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#İstanbul
#sel felaketi
#istanbul emniyet müdürlüğü
#İstanbul Valiliği
#Ahmet Derin
#Gündem
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