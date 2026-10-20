İstanbul’daki sel felaketinde acı haber: Ahmet Derin'in cansız bedeni Haliç’te bulundu

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İstanbul
İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle yaşanan sel felaketinde can kaybı arttı. Sel felaketinde kaybolan şahısların bulunması için aralıksız çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri sel sularına kapılan Ahmet Derin isimli vatandaşın cansız bedenine ulaştı. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, Haliç açıklarında bulunan cesedin Derin’e ait olduğunu açıkladı.
İstanbul Valiliği ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bulunan cesedin sel nedeniyle kaybolan Ahmet Derin’e ait olduğunu açıkladı.
Yapılan açıklama şu şekilde:
İlimizde meydana gelen sel sonrasında başlayan arama kurtarma çalışmaları kapsamında; 20.10.2026 Salı günü saat 11.00 sıralarında Eyüpsultan İlçesi Altın Boynuz Sosyal Tesisleri açıklarında bir insan bedenine ulaşılmıştır. Yapılan incelemede cesedin, sel nedeniyle kaybolan Ahmet Derin’e ait olduğu tespit edilmiştir.
Meydana gelen afette hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükselmiş olup, arama - kurtarma çalışmalarına kayıp şahıs kalmadığı için son verilmiştir.
Ahmet Derin'in sel sırasında bir araca tutunmaya çalıştığı anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Derin'in sel suları içinde araca tutunmaya çalıştığı görüldü.