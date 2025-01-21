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İstanbullular dikkat! Metro seferlerinde düzenleme yapıldı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
21 Ocak 2025 13:54 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 14:04
İstanbullular dikkat! Metro seferlerinde düzenleme yapıldı

İstanbul'da metro seferlerinde bu akşam oynanacak Galatasaray-Dinamo Kiev maçı nedeniyle düzenleme yapıldı. Metro İstanbul'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray​, bu akşam Ukrayna​'nın Dinamo Kiev​ takımını konuk edecek. Rams Park​'ta oynanacak mücadele saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşma saatinin mesai bitişine denk gelmesi sebebiyle İstanbul​'da metro seferlerinde düzenlemeye gidildi.

İstanbullular dikkat! Metro seferlerinde düzenleme yapıldı - 1. Resim

MAÇ ÖNCESİ VE SONRASI EK SEFER KONULDU

Metro İstanbul, Galatasaray-Dinamo Kiev maçı nedeniyle maç öncesi ve sonrası ek sefer uygulanacağını açıkladı. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

İstanbullular dikkat! Metro seferlerinde düzenleme yapıldı - 2. Resim

METRO STADYUMA AKTARMASIZ GİDECEK

"21 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek Galatasaray-Dinamo Kiev futbol karşılaşması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattımızda 16.30-18.15 saatleri arasında Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklarla Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacaktır.

Maç sonrası ise; taraftar yoğunluğu bitene kadar Hacıosman-Yenikapı seferlerine ek olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklarla aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri yapılacaktır."

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Kaynak: Tgrthaber.com
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