İstanbullular dikkat! Metro seferlerinde düzenleme yapıldı

21 Ocak 2025 13:54 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 14:04

İstanbul'da metro seferlerinde bu akşam oynanacak Galatasaray-Dinamo Kiev maçı nedeniyle düzenleme yapıldı. Metro İstanbul'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray​, bu akşam Ukrayna​'nın Dinamo Kiev​ takımını konuk edecek. Rams Park​'ta oynanacak mücadele saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşma saatinin mesai bitişine denk gelmesi sebebiyle İstanbul​'da metro seferlerinde düzenlemeye gidildi.

MAÇ ÖNCESİ VE SONRASI EK SEFER KONULDU

Metro İstanbul, Galatasaray-Dinamo Kiev maçı nedeniyle maç öncesi ve sonrası ek sefer uygulanacağını açıkladı. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

METRO STADYUMA AKTARMASIZ GİDECEK