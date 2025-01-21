İstanbullular dikkat! Metro seferlerinde düzenleme yapıldı
İstanbul'da metro seferlerinde bu akşam oynanacak Galatasaray-Dinamo Kiev maçı nedeniyle düzenleme yapıldı. Metro İstanbul'dan konuya ilişkin açıklama geldi.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, bu akşam Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek. Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşma saatinin mesai bitişine denk gelmesi sebebiyle İstanbul'da metro seferlerinde düzenlemeye gidildi.
MAÇ ÖNCESİ VE SONRASI EK SEFER KONULDU
Metro İstanbul, Galatasaray-Dinamo Kiev maçı nedeniyle maç öncesi ve sonrası ek sefer uygulanacağını açıkladı. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
METRO STADYUMA AKTARMASIZ GİDECEK
"21 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek Galatasaray-Dinamo Kiev futbol karşılaşması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattımızda 16.30-18.15 saatleri arasında Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklarla Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacaktır.
Maç sonrası ise; taraftar yoğunluğu bitene kadar Hacıosman-Yenikapı seferlerine ek olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklarla aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri yapılacaktır."