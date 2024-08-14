İstanbullular dikkat! Metrobüste 45 günlük çalışma trafiği felç edecek

14 Ağustos 2024 10:34 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 10:36

İstanbullulara trafik kabusu yaşatan metrobüs yolundaki "Beyaz Yol" kaplama çalışması geçen hafta durdurulmuştu.

45 gün sürmesi beklenen ve E-5'i iki şeride düşüren çalışma nedeniyle trafikte kalış süresi üçe katlanmıştı.

İBB hem elektrik arızası hem de trafik nedeniyle ara verildiğini duyurulmuştu.

YENİDEN BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs yolunda gerçekleştirilecek "Beyaz Yol" çalışmasının 45 gün sürmesi planlanıyor.

2 ŞERİDE DÜŞECEK

Çalışma nedeniyle D-100 kara yolu Kadıköy istikameti 2 şeride düşürülecek.

Çalışma bilgileri, metrobüs araçlarında ve duraklarda anons ve duyurularla yolculara hatırlatılacak.

Duraklarda yönlendirme tabelalarının ve iletişim ekiplerinin yolcuları yönlendirmesi bekleniyor.