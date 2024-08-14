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İstanbullular dikkat! Metrobüste 45 günlük çalışma trafiği felç edecek

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
14 Ağustos 2024 10:34 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 10:36
İstanbullular dikkat! Metrobüste 45 günlük çalışma trafiği felç edecek

İstanbulluları isyan ettiren çalışma yeniden başladı. Özellikle işe gidiş-geliş saatlerinde trafiği iki katına çıkaran metrobüsteki "Beyaz Yol" çalışması bugünden itibaren faaliyete geçti. 45 gün sürecek olan çalışma megakentin trafiğini de iki katına çıkaracak.

İstanbullulara trafik kabusu yaşatan metrobüs yolundaki "Beyaz Yol" kaplama çalışması geçen hafta durdurulmuştu.

45 gün sürmesi beklenen ve E-5'i iki şeride düşüren çalışma nedeniyle trafikte kalış süresi üçe katlanmıştı.

İBB hem elektrik arızası hem de trafik nedeniyle ara verildiğini duyurulmuştu.

İstanbullular dikkat! Metrobüste 45 günlük çalışma trafiği felç edecek - 1. Resim

YENİDEN BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs yolunda gerçekleştirilecek "Beyaz Yol" çalışmasının 45 gün sürmesi planlanıyor.

İstanbullular dikkat! Metrobüste 45 günlük çalışma trafiği felç edecek - 2. Resim

2 ŞERİDE DÜŞECEK

Çalışma nedeniyle D-100 kara yolu Kadıköy istikameti 2 şeride düşürülecek.

Çalışma bilgileri, metrobüs araçlarında ve duraklarda anons ve duyurularla yolculara hatırlatılacak.

Duraklarda yönlendirme tabelalarının ve iletişim ekiplerinin yolcuları yönlendirmesi bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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