İstanbullular dikkat! Metrobüste 45 günlük çalışma trafiği felç edecek
İstanbulluları isyan ettiren çalışma yeniden başladı. Özellikle işe gidiş-geliş saatlerinde trafiği iki katına çıkaran metrobüsteki "Beyaz Yol" çalışması bugünden itibaren faaliyete geçti. 45 gün sürecek olan çalışma megakentin trafiğini de iki katına çıkaracak.
İstanbullulara trafik kabusu yaşatan metrobüs yolundaki "Beyaz Yol" kaplama çalışması geçen hafta durdurulmuştu.
45 gün sürmesi beklenen ve E-5'i iki şeride düşüren çalışma nedeniyle trafikte kalış süresi üçe katlanmıştı.
İBB hem elektrik arızası hem de trafik nedeniyle ara verildiğini duyurulmuştu.
YENİDEN BAŞLADI
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs yolunda gerçekleştirilecek "Beyaz Yol" çalışmasının 45 gün sürmesi planlanıyor.
2 ŞERİDE DÜŞECEK
Çalışma nedeniyle D-100 kara yolu Kadıköy istikameti 2 şeride düşürülecek.
Çalışma bilgileri, metrobüs araçlarında ve duraklarda anons ve duyurularla yolculara hatırlatılacak.
Duraklarda yönlendirme tabelalarının ve iletişim ekiplerinin yolcuları yönlendirmesi bekleniyor.