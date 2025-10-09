İstanbullular dikkat! Seferler iptal edildi

Türkiye, kurak geçen yazın ardından sonunda yağışlı havanın etkisi altına girdi. Birçok bölgede şiddetli yağış ve lodos etkili olmaya başladı. Son durumdan İstanbul da etkilendi. Marmara Denizi'nde lodos etkili oluyor. Rüzgar zaman zaman etkisini artırıyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle bugün Marmara'da yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün altı seferi fırtına nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:

"Saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)

Saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

Saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)

Saat 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)"